我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義縣大埔鄉一名70歲鍾姓老翁，兩天前上山採藥後徹夜未歸，疑似於曾文水庫失蹤，家屬報警後，警消當天搜尋無果，今天再度動員找人，循著水庫對岸的開路痕跡，終於在永樂村一處山區草叢內發現老翁，但他卻已成冰冷遺體，警消初判老翁疑似失足墜坡導致頭部重創，雖外觀無明顯傷口但四肢腫脹骨折，至於確切死因仍待進一步相驗釐清。據了解，嘉義一名70歲鍾姓老翁於17日早上向家人報備欲前往山區採藥，不料自此失去音訊且徹夜未歸，家屬因遲遲聯繫不上人，心中不祥預感漸深，隨即向警方報案求助。警消人員於18日接獲報案後立即展開搜救行動，第一時間前往老翁平時慣常採藥的地點大規模搜山，然而搜救工作一度陷入膠著，在該區域並未發現任何蹤跡，搜救隊伍在19日擴大搜索範圍，初步研判老翁疑似搭乘竹筏橫跨水庫，前往對岸尋找藥材。搜救人員在現場發現了人工除草與開路的痕跡，循著這條路徑一路往上搜尋，最終在住家對面的永樂村山區草叢內尋獲鍾翁，但遺憾的是，老翁被發現時已無呼吸心跳，初步推測是因不慎失足跌落山坡，導致頭部遭受致命重創身亡。根據現場觀察，老翁外觀雖無明顯的大面積外傷，但四肢出現腫脹的情形，懷疑可能有骨折現象，至於意外發生的確切過程與詳細死因，目前仍有待檢警進一步相驗釐清。