▲廖翁和表妹在蘆洲區經營一間宮廟，案發當天廖翁剛替信徒問事完返家遭到殺害。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區昨（18日）傳出一起驚悚雙屍命案，一對在三重區經營「小貨車蔥油餅」的67歲廖姓老翁、75歲許姓婦人，疑似遭到家中「啃老」的36歲兒子持開山刀狠砍數刀後，倒臥客廳身亡。現場留有大片血跡，不排除為討錢不成引發殺機，嫌犯目前仍在逃中。而一家三口平時除了靠賣蔥油餅維生外，廖翁以及其表妹也在蘆洲區開設一間宮廟，並由廖翁擔任乩身替信徒問事，其臉書社團也意外曝光嫌犯廖男的正面照。從廖翁及其表妹於蘆洲區長安街經營的宮廟臉書社團中可見，宮廟的服務時間為每週二、四、六的晚上7點，由廖翁擔任乩身替信徒問事。而在其中一張照片中也意外拍到狠心殺害雙親的廖男，他身穿印有宮廟文字的白色衣服，面無表情地呆站在一旁。由於案發日期為前（17日）晚間，恰巧逢宮廟服務時間，廖翁當天自宮廟提著晚餐返家後，隨即遭到兒子殺害。而廖翁表妹昨（18日）遲遲未見夫妻倆現身宮廟，透過電話也聯繫不上，便前往廖姓夫妻倆位於中山一路的住處查看，並於門外撥打電話。聽聞屋內有電話聲響起卻無人接聽，驚覺不對勁緊急報警。怎料，員警到場會同鎖匠破門而入後，赫見兩人倒臥在客廳，全身受有多處刀傷且滿地鮮血。至於犯案的廖男則在案發後騎機車逃離現場，再搭乘計程車逃逸。而警方於其棄置的機車內發現一把清洗乾淨的開山刀，疑似為作案工具。