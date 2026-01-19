我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體市況迎來爆發性榮景，正面臨前所未有的缺貨、漲價，大廠南亞科總經理李培瑛今（19）日也證實，記憶體市場預期將持續缺貨，今年與2027年上半年新增產能也仍然有限，因此，南亞科今年第一季價格也上漲，報價肯定會比去年第一季高。南亞科今日召開法說會，會前舉行記者會，南亞科技也同時公布2025年第四季自行結算合併財務報告，第四季營業收入300.94億元，季增60.3%。第四季 DRAM平均售價季增超過三十位數百分比。第四季毛利率為49%，較上季改善30.5個百分點。營業淨利為117.81億元，單季每股盈餘（EPS）為3.58元。此外，南亞科今年資本支出預計約新台幣500億元，大幅上調資本支出。李培瑛直言，由於AI、一般伺服器持續驅動今年度DRAM需求，產能受限，預期持續缺貨，包括各種不同產品包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4甚至DDR3都會有持續缺貨的狀況，未來高頻寬、高密度DRAM將持續擴展到雲端、邊緣AI的應用，同時，預估今年、2027年上半年新增產能有限，各供應商也優化商品組合滿足關鍵客戶的需求。至於看今年報價走勢，李培瑛認為，今年整體而言，需求依舊是很「熱絡」，這在今年前半年看到，下半年還有一些季節性消費性需求，因此整年度算是不錯，目前看起來價格會是比較穩定的狀態。他預估，今年第一季南亞科報價很肯定會比第四季還大，但漲幅應不會比第四季漲幅這麼大，但可以肯定報價會是比去年還要高。在生產比例上，他表示，以去年第四季來看，DDR5超過10%，DDR3則在20%，剩下產能都在DDR4、LPDDR4，李培瑛說，現在DDR4需求很緊，未來南亞科也會持續做動態調整，去觀察客戶最強的需求在哪，哪些客戶有缺貨、產線中斷的，會優先去支持這些客戶。從區域市場來看，李培瑛指出，目前全球主要市場需求皆相當不錯，以美國與中國最為熱絡。美國需求偏向高階應用，中國則以消費型應用為主，日本與韓國部分消費型客戶需求也出現明顯升溫。在這種市場狀況下，他也提到，現在很多客戶都為了安全起見，都需要備一些量，也因此要求的量增加，南亞科也會看客戶交易量如何，這個交易量是否會變成庫存，他強調，不希望交易出去的量變成某些客戶的庫存，然而其他客戶卻無貨可用「造成生產斷線」等問題，因此，南亞科也盡量避免出現double booking的狀況發生。而在產能投入上，李培瑛提到，公司新廠預期2027年初開始裝機，正式量產的時間應該會落在明年上半年底，產量逐步拉升到2萬片，2萬片則有望在2028年上半年產出。不過，他坦言，現階段南亞科整體產能還無法增加，必須等到新廠投片才有可能增加，因此，現在出貨量可能還是相當有限。