2016年回顧最近在社群平台大量洗版，大家一邊翻出10年前的黑歷史照片，一邊驚覺時間真的很殘忍，而在日本演藝圈，有一組名字也被翻出來，直接讓網友集體倒吸一口氣，那就是菅田將暉與小松菜奈。當年只是同框拍戲、眼神有點曖昧的2個年輕演員，10年後竟然已經是夫妻，還悄悄當了爸媽，是後勁最強的2016回顧範本。
小松菜奈、菅田將暉10年前只是拍電影 10年後結婚了
2016年前期，小松菜奈與菅田將暉其實已經開始頻繁合作，從2015年的《失序男孩》到2016年的《溺水小刀》，接著是2020年的《線：愛在相逢時》，2人一路從青澀、帶點距離感的搭檔，卻慢慢變成彼此最熟悉的存在。
尤其《溺水小刀》時期的互動，現在再看根本滿滿伏筆，菅田將暉曾在訪談中笑說，當時小松菜奈每次都會打扮得特別好看，導致他忍不住偷看、開始注意自己的外表，這種話放在當年只是被當成宣傳期的噱頭發言，如今回頭看完全就是戀愛預告。
真正讓小松菜奈與菅田將暉友情升溫成戀情的關鍵點，是2019年拍完《線：愛在相逢時》之後，那年秋天他們正式交往，卻一路低調到不行，直到2021年11月15日無預警宣布閃婚，外界才驚覺原來這段關係已默默走那麼久。
更浪漫的是，2022年4月，他們選在北海道函館舉行祕密婚禮，地點正是當年拍攝《線：愛在相逢時》的場景，戲裡戲外首尾呼應，連偶像劇編劇都不敢寫得這麼剛好。
婚後的菅田將暉與小松菜奈，依舊把低調2個字發揮到極致，私下逛街常被路人捕捉到，但永遠沒有正面放閃，直到2023年一起現身巴黎香奈兒時裝秀，才第一次以夫妻身分站上國際舞台，瞬間成為全場焦點。
而讓粉絲回頭細思恐極的，還有菅田將暉在2020年發表的歌曲《虹》，當年MV女主角被狂說有一種小松菜奈感，現在再看，只能說「應該不是巧合」，比較像是早就把對小松菜奈的情感收進作品裡，只差沒說出口而已。
到了2024年9月，低調的菅田將暉與小松菜奈再度丟出震撼彈，宣布升格父母，「我們的第一個孩子出生了！」一句話讓網友全體愣住，紛紛表示完全不知道他們是什麼時候懷孕，一切都來得又快又措手不及。
2016年大回顧爆紅 小松菜奈、菅田將暉戀愛時間線最狂
也因此，隨著「2016回顧」近日在社群掀起熱潮，小松菜奈與菅田將暉10年前的同框畫面再度被翻出，當年看來只是作品合作與宣傳噱頭，如今回頭對照2人10年後從交往、結婚到升格父母的發展，成為這波回顧潮中最讓人震驚的一組。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年前期，小松菜奈與菅田將暉其實已經開始頻繁合作，從2015年的《失序男孩》到2016年的《溺水小刀》，接著是2020年的《線：愛在相逢時》，2人一路從青澀、帶點距離感的搭檔，卻慢慢變成彼此最熟悉的存在。
尤其《溺水小刀》時期的互動，現在再看根本滿滿伏筆，菅田將暉曾在訪談中笑說，當時小松菜奈每次都會打扮得特別好看，導致他忍不住偷看、開始注意自己的外表，這種話放在當年只是被當成宣傳期的噱頭發言，如今回頭看完全就是戀愛預告。
真正讓小松菜奈與菅田將暉友情升溫成戀情的關鍵點，是2019年拍完《線：愛在相逢時》之後，那年秋天他們正式交往，卻一路低調到不行，直到2021年11月15日無預警宣布閃婚，外界才驚覺原來這段關係已默默走那麼久。
更浪漫的是，2022年4月，他們選在北海道函館舉行祕密婚禮，地點正是當年拍攝《線：愛在相逢時》的場景，戲裡戲外首尾呼應，連偶像劇編劇都不敢寫得這麼剛好。
婚後的菅田將暉與小松菜奈，依舊把低調2個字發揮到極致，私下逛街常被路人捕捉到，但永遠沒有正面放閃，直到2023年一起現身巴黎香奈兒時裝秀，才第一次以夫妻身分站上國際舞台，瞬間成為全場焦點。
而讓粉絲回頭細思恐極的，還有菅田將暉在2020年發表的歌曲《虹》，當年MV女主角被狂說有一種小松菜奈感，現在再看，只能說「應該不是巧合」，比較像是早就把對小松菜奈的情感收進作品裡，只差沒說出口而已。
到了2024年9月，低調的菅田將暉與小松菜奈再度丟出震撼彈，宣布升格父母，「我們的第一個孩子出生了！」一句話讓網友全體愣住，紛紛表示完全不知道他們是什麼時候懷孕，一切都來得又快又措手不及。
2016年大回顧爆紅 小松菜奈、菅田將暉戀愛時間線最狂
也因此，隨著「2016回顧」近日在社群掀起熱潮，小松菜奈與菅田將暉10年前的同框畫面再度被翻出，當年看來只是作品合作與宣傳噱頭，如今回頭對照2人10年後從交往、結婚到升格父母的發展，成為這波回顧潮中最讓人震驚的一組。
📌看更多菅田將暉、小松菜奈相關新聞：
《仇雲殺機》黑澤清把菅田將暉帶離東京 讓愛妻小松菜奈無法探班