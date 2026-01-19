我是廣告 請繼續往下閱讀

中榮爆密醫執刀影片 陳威明：若真的有，相信是個案

因應農曆春節將至，衛福部今年投入16億補貼醫護，盼能增進春節假期醫療服務可近性。而身為醫學中心龍頭的台大醫院及北榮紛紛表示，今年將實施「公床」制度，讓同質性高的科別可相互應用，目前實行多個月，成效相當不錯，也認為「春節9天假期應該不是問題」。為鼓勵西醫基層診所於春節9天連假開診，提高民眾就醫的可近性，健保署利用健保總額其他部門經費擴大獎勵，挹注獎勵費用約16億元。陳威明今（19）日接受媒體聯訪時表示，春節將至，急診室很早就有進行萬全準備，榮總多年來在春節急診壅塞的情況並不嚴重，都可以妥善處理，但去年有在動線上進行調整，把環境處理的更好。陳威明指出，過去為了專科化，許多科別不會跨科遷床，例如骨科不會遷床至神經外科，但若同質性高的，其實可進行靈活運用。而部分公床在院內施行好幾個月，成效相當不錯，也沒有同仁投訴，品質未受影響。陳威明說，春節9天假期應該不是問題，加上政府的挹注，「重賞之下必有勇夫」，醫護人員守在第一線，放棄與家人團聚的時間照顧國人健康，要給予鼓勵。不過在護理人力部分，陳威明認為，護理師本就是「跨科訓練」，因此部分跨科是應該的，若護理師有好的訓練，就不是問題，所有科別都要互相支援。台大醫院今年同樣推出「公床」制度，台大醫院發言人陳彥元說明，急診病患若有住院需求，有床位可用且符合相關規定的情況會盡快收治，避免急診病人等床，導致人滿為患。另外，台中榮總爆出廠商進入手術室替患者執刀，而原先調查結果表示，廠商並未進行醫療行為，但後續有媒體釋出影片，陳威明說，若真的有，「相信是個案」。他強調，中榮是非常好的醫學中心，他們也很努力，但假設真的有這樣的事件，且查到屬實，「該辦就辦、該處理就處理。」且99%以上的人完全遵守規定，不要打擊中榮士氣。