我是廣告 請繼續往下閱讀

大學學測最後一科考社會，包括歷史、地理、公民。其中護國神山台積電海外設廠、AI的全球經濟趨勢，國際時事如美中貿易戰等皆入題。考生認為今年出題中規中矩，整體難度中間，跟去年相比，死背硬記的題型減少，更多閱讀理解題，也有不少時事題，如烏俄戰爭後的國際貿易變化等等，多看新聞、多關心時事對作答相當有幫助。在公民部分，大考中心顧問沈青嵩提到，試題從世界趨勢到社會關注議題，同時也關注日常生活，如對AI與全球經濟的反思、健保與基因資料、以色列與伊朗衝突、紅線違停問題等，議題融入、取材多元，預估難度為中間偏易。在歷史方面，沈青嵩指出，透過文字或圖表等多元素材，考察考生先備知識與閱讀能力，掌握有關台灣族群、政經與宗教活動；東亞文化圈與國家現代化歷程；西方文明與世界的互動等重要概念。以地理來說，沈青嵩說明，包括台積電熊本廠、烏俄戰爭、美中貿易戰等題材，也有台灣環境的題目。考生認為今年出題中規中矩，整體難度中間，跟去年相比，死背硬記的題型減少，更多閱讀理解題，也有不少時事題，如烏俄戰爭後的國際貿易變化等等，多看新聞、多關心時事對作答相當有幫助。台中一中羅姓考生說，今年沒有去年那麼多要背的題目，較偏向閱讀理解，只要有一定的知識背景，可以用邏輯思考的方式找出答案，也比較沒有模稜兩可的選項；出題方式遵循近年趨勢，有許多跨領域題目，考生要結合地理、歷史、公民的知識與素養作答。柳姓考生表示，印象最深是題組以以色列軍事行動引發伊朗封鎖海峽為背景，第一小題對地理位置的判斷，必須理解該海峽連結哪一個海域、對哪些地區的原油運輸產生影響。