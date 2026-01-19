我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫藝真在《愛的迫降》一劇中拒絕吃小豬的劇情成為本屆學測考題。（圖／tvN官網）

115學年度學科能力測驗（學測）日前開考，其中國文寫作測驗（國寫）命題因貼近生活、情感濃厚，在考後於社群平台掀起熱烈討論，其中一題為孫藝真主演《愛的迫降》野餐捕魚環節，希望考生發揮「同理心」與「換位思考」來動筆，甚至有人分享自己在考場寫到落淚，認為是近年來最有溫度的一次出題。本屆學測國寫第一題「無臉」，取材自韓劇《愛的迫降》情節，描述女主角尹世理（孫藝真飾）因與農家小豬「對望」，產生共情因此拒絕食用小豬，不過卻能吃下和自己沒有連結的魚肉，驗證我們容易偏心「有臉的動物」，進而探討「無臉」看法與省思，題目結合流行文化與倫理思辨，讓不少考生感到親切又具挑戰性。第二題「隔在我們之間的種種」則以繪本作家幾米的作品作為例子，邀請考生抒發平時「想說卻說不出口」的心裡糾結，不少考生考後分享，自己在作答時選擇寫下「與父母爭執的經歷」，把考卷當成情緒宣洩的出口，將真實的不滿、拉扯與心結化為文字，反而更容易投入書寫，也讓文章自然流露情感，被認為是相當好發揮的方向。也有學生在Threads上感性表示：「我寫到一半先哽咽，考完走出考場直接哭了」、「這個題目真的好溫柔，讓我找到一種最溫柔的解釋方式。」多數考生認為，這樣以「換位思考」為核心的命題設計，不僅考驗語文表達能力，也引導學生正視成長過程中的衝突與隔閡，嘗試理解彼此的立場，讓寫作成為一種自我整理與療癒的過程。考後，相關討論在 Threads 等社群平台迅速發酵，不少網友笑稱今年國寫「不是國文，是情緒管理」，也有人調侃第一題與《愛的迫降》有關，笑說「沒寫好會分數迫降」，猜測出題老師應該是韓劇劇迷，不過整體而言，多數考生對命題方向給予正面評價，認為題目兼具深度與溫度。