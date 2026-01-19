我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手周蕙出道27年，今(19)日正式宣布將於4 月 25 日首度站上台北小巨蛋，舉辦《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》。挑戰大型舞台、成功跨出舒適圈的她，受訪時吐露不為人知的辛酸，周蕙直呼：「蠻多時刻都心疼自己。」但因為身為公眾人物，只好將私人情緒藏起來。另外，周蕙單身多年，被問到感情現況時，表示目前沒有對象，是否能接受小鮮肉？周蕙大方回應：「現在可以。」笑說因為發現男生不管到幾歲都很幼稚，不如找好看的。周蕙演唱會取名《好想好好愛周蕙》，她希望觀眾能透過歌曲，心疼過去的自己，然後帶著全新的心情走出小巨蛋。出道27年的她，被問到是否曾心疼過自己？周蕙直言蠻多時刻都心疼自己，因為身為藝人希望展現開心的一面，時常壓抑私人情緒。周蕙罕見提到，2年前舉辦25週年演唱會時，愛犬在前一晚病危，讓她整夜沒睡，一早就將狗狗送去醫院。本來想在演出前補眠，但周蕙一躺下來滿腦子都想著演唱會的東西，直呼根本睡不著，她說：「去到演唱會現場我是沒體力的，當天下午根本沒彩排，是有史以來我沒有總彩完就上台，甚至沒有開嗓。」讓她感到忐忑不安。周蕙鬆口整場演出靠著意志力與保健食品硬撐，結束回家後立刻躺平，如今回想起來仍印象深刻：「我從沒那麼累過！」而單身多年的她，感情狀況引來外界關心，被問到媽媽是否催婚？周蕙笑說：「她現在放棄了。」解釋媽媽認為她現在能照顧好自己，不需要依靠外人。不過，周蕙對愛情仍抱持希望，只是身邊暫時沒有適合的對象，她也在記者會上公開徵友：「歡迎大家！」事實上，周蕙仍相當有魅力，在國外也常引來外國人關注，但直言自己需要有一段觀察期，再加上身邊朋友也都會替她設定擇偶條件，所以常常聊著聊著就沒結果。至於個人的擇偶條件？周蕙表示要聊得來，她現在也不排斥小鮮肉，笑說：「因為我發現男生不管到幾歲都很幼稚，不如找好看的，賞心悅目也蠻好的。」首次站上小巨蛋開唱，周蕙直言：「真的很興奮，也很緊張。」這次除了必唱經典歌之外，新專輯中的動感作品，也讓歌迷格外期待。嘉賓部分，周蕙表示：「坦白說我還是蠻自私的，我為什麼舞台要分別人？自己終於站在上面，我想要佔有它。」《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》將於4月25日重磅登場，門票將於1月22日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票網(Kham.com.tw)。