台北市長蔣萬安推動國中小營養午餐全面免費，引發政壇交鋒。民眾黨前主席柯文哲日前直言，該政策屬於「民粹政治」，對社會財富重分配毫無助益，甚至點名過去「生生喝鮮奶」政策，批評這類措施「騙選票很有效，但沒有實質意義」。對於柯文哲的相關言論，國民黨主席鄭麗文則語帶保留地表示，「我覺得時代不一樣了」。鄭麗文今（19）日中午接受節目《中午來開匯》專訪時指出，近來她與黃國昌在多項議題上的互動都相當順利，未來選舉策略上，雙方也將以推出「最強候選人」為共同目標。她並提到，在「台灣未來帳戶」這項重大政策構想上，儘管溝通時間相當有限，仍感謝黃國昌的高度配合，雙方透過夜間會議積極促成政策定案。鄭麗文直言，無論從政策合作或選舉布局來看，她本人及國民黨中央黨部皆認為，目前與民眾黨中央及黨主席黃國昌之間的互動是十分順暢的。針對柯文哲批評免費營養午餐屬民粹一事，鄭麗文則明白表示，「時代不一樣了，這是我這幾天很深刻的感受」，她指出，當前台灣的經濟結構高度仰賴AI與高科技產業，相關產值在GDP中占比極高，僅台積電就幾乎撐起台股半壁江山。未來趨勢恐將更加極端，高科技產業持續獲利，但服務業與傳統產業卻可能日益艱困，社會結構呈現難以逆轉的「M型化」。