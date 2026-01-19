我是廣告 請繼續往下閱讀

曾經與傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)及蓋索(Pau Gasol)攜手為洛杉磯湖人打下兩座總冠軍的「最佳第六人」歐登(Lamar Odom)，平靜的生活再度變調。根據拉斯維加斯法院紀錄顯示，這位46歲的前NBA球星於18日凌晨在賭城因涉嫌酒駕(DUI)遭到逮捕，且當時車速極快，嚴重超速並在車道間危險駕駛。根據內華達州公路巡警發言人哈格斯特羅姆(Shawn Haggstrom)證實，Odom是在17日凌晨於克拉克郡(Clark County)被攔下。警方指出，歐登當時不僅涉嫌受酒精或藥物影響駕駛，更被測得時速超過速限達41英里(約66公里)，同時還有變換車道不當與無法維持車道的違規行為。歐登隨即被帶回警局拘留，並被指控酒駕(輕罪首犯)、嚴重超速及不當變換車道等罪名。根據《TMZ》報導，他在當晚已獲釋，預計將於3月17日出庭受審。截至目前，歐登及其團隊尚未對外發表聲明。近年來歐登似乎逐漸走出陰霾，2025年他因投入加密貨幣事業而頻頻登上版面，看似生活重回正軌。然而這次被捕，讓他過去長期對抗的成癮問題再度浮上檯面。這並非歐登首次面臨酒駕指控。早在2013年他就曾因酒駕被捕，當時被吊銷駕照一年並判處緩刑。最廣為人知的是2015年，他在內華達州一家妓院因過量吸食毒品而險些喪命，當時他在鬼門關前走了一遭，甚至陷入昏迷並引發多次癲癇，這段經歷成為他人生最黑暗的篇章。歐登過去曾公開坦承，毒品與酒精是他與前妻科勒卡戴珊(Khloé Kardashian)婚姻破裂的主因。他更曾語出驚人地透露，自己人生中花在毒品上的錢高達1億美元(約新台幣32億元)，「在我成癮最嚴重的時候，我每天都在用古柯鹼，幾乎佔據了我每一秒的空閒時間。」儘管據傳他在2025年的身價仍有約3000萬美元，但財務麻煩似乎並未遠離。去年他才剛因積欠洛杉磯一處豪宅長達3個月、共計4.5萬美元的房租而遭房東提告。如今再陷酒駕風波，讓這位曾深受球迷喜愛的左手全能前鋒，再次面臨嚴峻的人生考驗。