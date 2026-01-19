UNIQLO近日冬裝話題熱度非常高，羽絨外套、發熱衣系列許多民眾都早就買過，但台灣的天氣冷也不夠冷、氣溫回暖有時早晚溫差又大，許多人也很困擾到底應該怎麼有一件「應付多變天氣」的外套，最近日本社群就有許多網友推薦一款「寬版風衣」，單件不用3000元台幣就可入手，連秋天也可以穿，CP值高到直接被日本人買到缺貨，連日本媒體都推薦，廣獲好評。
UNIQLO羽絨外套買過了！日本人改瘋「寬版風衣」時尚好穿
根據日媒《ねとらぼ》報導，最近日本社群吹起一股「風衣熱潮」，許多人都開始推薦一款UNIQLO的「寬版風衣」，採用的是中性剪裁，讓無論偏好優雅還是俐落風格的男女都可以駕馭，布料選擇上具有自然垂墜感的精緻材質，不僅保留傳統大衣元素，版型也是特別做可以寬鬆調整的，穿脫方便又保暖，最重要的是UNIQLO官方售價僅12900日圓（約台幣2575元），定價非常親民、實惠。
許多日本網友穿過紛紛回應「這件外套品質真的非常棒....內搭毛衣就能夠保暖，除了夏天之外基本上都能穿」、「超級時尚的一件冬裝，價格上親民而保暖」、「UNIQLO這件風衣我在年初就購入，穿好幾次出門了，保暖又時尚」、「這件秋天真的可以穿，寬鬆的設計讓穿搭不會有限制」、「春天秋天微涼的天氣也很適合穿，冬天內搭羽絨衣最棒，真的很時尚」。
UNIQLO「寬版風衣」日本直接搶到缺貨！台灣也有賣嗎、貨號一次看
《NOWNEWS》記者實際查詢UNIQLO日本官網，結果發現日本人還真的夠瘋，這件寬版風衣竟然賣到大缺貨，全尺碼從XS至3XL竟然賣到剩下2XL有尺寸，其他全部被搶光，比記者上次介紹的「保暖機能長褲」還要離譜，夯度真的非常高。
然而肯定有不少人想問，台灣UNIQLO是否也有賣這件時尚又好看的「寬版風衣」？答案是有的，記者實際查詢UNIQLO官網，貨號為「482271」，單件售價為3490元，比日本貴上不少。由於是做寬鬆的版型，而且台灣UNIQLO只做女版，尺寸沒有日本那樣有大尺碼，僅有S至XL可以選擇，如果能駕馭這種長版風衣且有預算的人，也許可以考慮入手一件。
UNIQLO「寬版風衣」有點貴！無印良品也賣高CP值大衣
如果覺得UNIQLO寬版風衣有點太貴的話，同樣來自日本品牌的無印良品，也有販售「撥水加工折領大衣」，主打的是輕盈的穿著體驗以及具備防風、防水的機能服飾，面對台灣陰晴不定的氣候類型來說，也可以考慮入手。
記者實際查詢無印良品台灣官網，「撥水加工折領大衣」原價本來是2190元，現在特價一件1752元就可以入手；另外如果想要穿更保暖款式的，也有「撥水加工蓬鬆鋪棉折領大衣」，現在一件是2390元可以穿回家。如果真的覺得UNIQLO價格較高，無印良品大衣也許是你冬天穿搭不錯的選擇。
資料來源：日本UNIQLO官網、台灣UNIQLO官網、台灣無印良品官網、《ねとらぼ》
