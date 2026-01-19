我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO羽絨外套買過了！日本人改瘋「寬版風衣」時尚好穿

許多人都開始推薦一款UNIQLO的「寬版風衣」

最重要的是UNIQLO官方售價僅12900日圓（約台幣2575元），定價非常親民、實惠。

UNIQLO「寬版風衣」日本直接搶到缺貨！台灣也有賣嗎、貨號一次看

這件寬版風衣竟然賣到大缺貨，全尺碼從XS至3XL竟然賣到剩下2XL有尺寸，其他全部被搶光

貨號為「482271」，單件售價為3490元，比日本貴上不少。

僅有S至XL可以選擇

UNIQLO「寬版風衣」有點貴！無印良品也賣高CP值大衣

同樣來自日本品牌的無印良品，也有販售「撥水加工折領大衣」

「撥水加工折領大衣」原價本來是2190元，現在特價一件1752元就可以入手