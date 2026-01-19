我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營2026地方大選，針對新北市長一役，國民黨目前尚未派出人選；對此，台北市國民黨議員李明賢今（19）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受民進黨前立委高嘉瑜專訪時表示，母雞很重要，很多新北市議員都希望能越早提名越好；並透露，蘇巧慧與李四川的民調差距僅剩個位數。李明賢指出，國民黨中央現在是期待在三月底前完成所有縣市提名，針對新北的部分，就是看李四川在輝達簽約之後，而他持續有在跑新北的行程；高嘉瑜則說，聽說李四川不想像一般候選人走選舉行程，因為自己就是做事情的人，就靠自己過往的政績、市政表現，讓市民了解是最合格人選。李明賢認為，即使有做事也得跑，對李四川而言，很多公共工程都是他爭取的，輝達也是他一手催生出來，這都對全國知名度、治理能力有加分，但選舉是每一張選票都要拜託；他也說，母雞很重要，很多新北市議員都希望能越早提名越好，不要拖過三、四月，有聽說幾位議員已經幫李四川準備好看板。李明賢也說，有很多人已經幫李四川準備好看板位置，但礙於劉和然也在跑地方行程，如果要開第一槍、掛看板，把自己與李四川放在一起，這就很怪，對新北市議員都有壓力。李明賢透露，他看過幾份民調，蘇巧慧有在拉近，大概拉近到10%以內、個位數，因為蘇巧慧的基層實力很強，且過去政治性格沒有這麼高，前行政院長蘇貞昌也跑得很勤；並強調，李四川必須要盡早決定，因為新北幅員遼闊，跑一圈要花費三、四個月，且蘇巧慧正在急起直追，沒有鬆懈的本錢。