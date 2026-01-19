我是廣告 請繼續往下閱讀

曾三度奪得澳洲網球公開賽（Australian Open）亞軍的俄羅斯名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），今日（19日）在男單首輪遭遇荷蘭選手德容（Jesper de Jong）的強力挑戰。雖然過程並非一帆風順，但這位前世界球王最終仍以7：5、6：2、7：6（7：2）直落三盤過關，順利挺進第二輪。現年29歲的梅德韋傑夫場比賽於瑪格麗特·考特球場（Margaret Court Arena）頂著高溫出戰。儘管以直落三取勝，但過程顯得有些掙扎，全場比賽雙方發球局多次互破。在第一盤中，梅德維夫曾兩度在領先時被破回，費時58分鐘才驚險拿下。進入第三盤，梅德韋傑夫在5-4及6-5兩度進入賽末發球局時都未能保住，最終被逼入搶七局（Tiebreak）。幸而他在搶七局中找回專注度，以7-2迅速收下勝利。賽後他坦言：「首輪比賽從來都不容易，雖然過程起伏不定，但最重要的還是贏球。」梅德韋傑夫此役除了球技，其心理素質的轉變也備受關注。去年澳網同階段他曾因摔球拍及破壞攝影機被罰款，並隨後在三大滿貫賽遭遇「一輪遊」。今日他展現了極佳的自我克制力，並表示正努力在球場上保持像生活中一樣的積極心態。目前排名世界第12的梅德韋傑夫，今年賽季開局手感火熱，日前剛在布里斯本國際賽（Brisbane International）封王，目前已累積開季6連勝。這場勝利也終結了他過去一年在四大賽連續三場首輪出局的尷尬紀錄。梅德韋傑夫接下來將在第二輪對決法國資格賽球員哈利斯（Quentin Halys）。哈利斯在首輪以6-2、6-2、7-6（7-2）擊敗智利選手塔比洛（Alejandro Tabilo），終結了他在大滿貫對陣左手球員的連敗魔咒。梅德韋傑夫曾在去年哈雷網球賽（Halle）與哈利斯交手，當時以直落二取勝並達成職業生涯400勝里程碑。面對下一輪挑戰，梅德維夫期許自己能有更「冷靜且精準」的表現。