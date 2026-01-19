我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區昨天（18）日驚傳雙屍命案！一對年邁的廖姓夫妻，被發現倒臥在住處血泊中，兩人全身累計遭砍殺近40刀，傷勢分布於後腦及四肢且深可見骨。事發後警方隨即調閱監視器畫面，認定夫妻倆36歲的兒子涉有重嫌，因為他於17日行兇後便騎乘機車逃逸，留下氣絕的兩老。對此，法醫高大成研判，死者身上密集的刀傷顯示兇嫌殺意極深，依據過往經手的弒親案來看，多與「吸毒」、「賭博」等經濟因素掛鉤，極可能是因索財不成而引發殺機。據了解，36歲廖姓獨生子平日無業、長期在家啃老，家中生計全靠年邁父母辛勤擺攤販售25元蔥油餅維持。17日廖嫌疑因討錢遭拒與母親發生激烈爭執，隨後竟對返家進門的父親與母親痛下殺手，導致雙親雙雙慘死於亂刀之下。整起案件直到廖翁的表妹察覺有異才曝光，由於廖翁平時有定期洗頭的習慣，失蹤多日引起表妹懷疑，前往其住處查訪時，屋內傳出陣陣手機鈴響卻始終無人應答，表妹驚覺事態嚴重報警破門，這才揭發這場逆倫慘案。經檢警初步相驗，廖父全身上下至少有24處刀傷，傷勢集中在後腦與左手臂，雙手的防禦性傷口顯示曾死命抵抗；許姓母親則在後腦、背部與雙手留有至少13處刀傷，2名死者合計身中近40刀，且傷勢深可見骨，足見兇嫌殺意堅決、手段極為殘暴。針對蘆洲驚悚的雙親命案，知名法醫高大成指出，案件真相隱藏在傷口的出血細節中。他表示，若死者傷口出血量龐大，證實兩人在遭受砍殺時仍有生命跡象；反之，若出血量微小，則可能是死後遭毀屍。此外，現場的採證至關重要，若屋內僅存廖姓獨生子的指紋與 DNA，其涉案嫌疑度將大幅提升。對於死亡時間的推算，高大成說明可透過兩大指標，一是案發時屋內燈火是否開啟；二則是兩名死者胃部的食物消化程度，進而回推遇害時間。談及犯案動機，高大成依據過往經手逆倫命案的經驗指出，這類案件的核心往往離不開賭博、吸毒或投資失敗。當子女被巨大經濟壓力擊垮，轉而向父母索要錢財無果時，情緒失控下極易釀成毀滅性的社會悲劇。