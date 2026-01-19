明（20）日就是全台高中以下學校的上學期結業式，依照慣例，學生們本該開心迎接假期，但今年卻出現了極為特殊的狀況。結業式後的隔天（21日）一直到週五（23日），一連三天學生們都還是要到學校上課，彷彿「週二才剛辦結業式，週三馬上就開學」，這種無縫接軌的奇特現象讓許多學生在社群上哀號感到時空錯亂，但這次行事曆變動，正是為了換取今年寒假能一口氣連放30天的關鍵決策。
結業式隔天接「開學日」！學生怨聲連連
想要享受史上最長的30天寒假，得先付出「先苦後甘」的代價！今（19）日隨著115學年度學測正式落幕，高中以下學生也剛度過期末考週，準備迎接明日的結業式。然而，社群平台Threads上卻未見放假的喜悅，反而充斥著高中、國中小等學生的崩潰發文。
不少人無奈表示「明天結業式，然後後面三天記得去學校」、「為什麼結業式完還要上課，根本是最特殊體驗」、「各校學生現狀：耶！禮拜二結業式，欸！禮拜三開學」。這種彷彿陷入時空輪迴的感覺，讓學生們哭笑不得，不過相較於孩子的抱怨，多數家長對於孩子能擁有完整的長假則多半抱持正面看法。
2026寒假連續30天史上最長！提前補課成最大關鍵
事實上，造成這次「結業即開學」的主因，源於政府為了讓寒假能與農曆春節連假順利銜接。根據行政機關行事曆，原本2026年的寒假與春節假期中間卡了3天上班上課日，為了避免假期破碎，教育部最終拍板調整，將原訂下學期開學前三天（2月11日至13日）的課程，提前挪至本週1月21日至23日先補完。這項「技術性調整」雖然讓學生這週得辛苦一點，但也因此創造了從1月24日（週六）起，一路放到2月22日（週日）的「史上最長寒假」，總計連續休假天數長達30天。
簡單來說，明日1月20日確實是上學期的最後一天（休業式），但隨後的1月21日至23日這三天，學生到校其實是在上「下學期」的課程。直到1月24日，寒假才算正式開始，並一路涵蓋到2月14日開始的9天農曆春節連假，最終於2月23日（週一）正式開學。雖然這週的「補課地獄」讓學生哀鴻遍野，但只要撐過這三天，就能迎來整整一個月的快樂假期，也算是先苦後甘的甜蜜代價。
2026寒假重要時程一次看
上學期結束（休業式）：1月20日（二）原定為上學期的最後一天。
提前補課：1月21日（三）至1月23日（五）這三天，學生需要到校補課。這三天是用來補齊原訂下學期開學日前三天（2月11日至2月13日）的課程。
寒假正式開始：1月24日（六）正式開啟長達一個月的假期模式。
農曆春節連假：2月14日（六）至2月22日（日），共計9天。
下學期開學日：2月23日（一）。
資料來源：台北市政府教育局、行政院人事總處
