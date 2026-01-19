我是廣告 請繼續往下閱讀

提醒企業農戶勿信網路推銷 違規可重罰

近期傳出有業者於社群平台（Facebook）推銷「未具備空氣污染防制」設備的「小型焚化爐」，宣稱可自行處理廢棄物以節省清運費用，環境部今（19）日嚴正聲明，此類行為不僅嚴重危害環境品質及國民健康，更涉犯廢棄物清理法的行政刑罰規定，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。環境部表示，任何廢棄物焚化設施皆須符合嚴格的排放標準，網傳小型焚化爐若未裝設集塵、洗滌及戴奧辛過濾等防制設備，燃燒廢棄物時會產生大量PM2.5、戴奧辛(Dioxin)及重金屬等劇毒物質。依據空氣污染防制法，違法設置及操作焚化設備，最高可處新台幣2000萬元罰鍰，並勒令停工。除了空污問題，銷售與購置此類設備進行廢棄物處理，涉及非法處理廢棄物。環境部說明，針對賣家與買家未經主管機關許可，提供土地、提供設備或非法經營廢棄物處理行為，已觸犯廢棄物清理法第46條之刑事規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。針對這類於網路平台散布的違法推銷廣告，環境部表示，已採取嚴厲行動，將正式函文Meta（Facebook）管理單位，指出該類廣告內容涉嫌教唆並誘導民眾進行違法廢棄物處理行為，嚴重違反我國環保法令與平台廣告刊登政策，要求立即下架相關違規廣告與貼文，並對累犯帳號進行限制。環境部說，網路空間並非法律邊緣，任何透過數位平台推銷非法環保設備行為，環境部也將追查到底。環境部提醒各企業與農戶，廢棄物應委託經政府許可的合法清除處理機構，切勿聽信網路謠言購買來路不明焚化設備。維護環境公義不容灰色地帶。環境部提到，民眾如發現有非法設置小型焚化爐或焚燒廢棄物情事，或在網路看見類似違法廣告，可立即撥打環保報案專線0800-066-666。