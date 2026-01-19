台中市一名11歲女童，近日外出時突然在車內「大叫一聲」後昏迷，送醫裝上葉克膜搶救兩天後回天乏術，檢查發現女童體內存有「B19微小病毒（Parvovirus B19）」，發作前女童曾患感冒、咳嗽等症狀長達一個月，醫師初判恐是病毒引發急性心肌炎，導致多重器官衰竭致死。不過台中地檢署回應，尚未收到關於此案的任何檢驗結果報告，真實性暫時無法證實。
女童大叫一聲後昏迷 送醫隔天不治
據了解，女童近1個月持續有感冒症狀，但未能痊癒，日前與家人前往中國旅遊後症狀加劇，返台後咳嗽不斷，11日家庭外出時突然在車內大叫一聲，隨即陷入昏迷，12日上午陸續出現肺水腫、腦缺氧等病狀，家屬忍痛拔管，最終宣告不治。
疑似B19病毒作祟 醫揭發病症狀
醫師檢驗後發現女童B19微小病毒呈現陽性反應，推測是病毒侵襲心臟引發猛爆性「急性心肌炎」。兒科醫師徐嘉賢曾透過臉書發文說明，B19病毒主要透過飛沫傳染，特徵是「臉上像是被打了兩巴掌」，臉頰會出現紅腫，甚至手腳出現紅疹。
徐嘉賢指出，B19病毒所引起的紅疹，有一個特別名稱，叫做「傳染性紅斑症erythema infectiosum」，其它症狀與一般感冒很像，但可能併發關節炎、急性腦炎、急性心肌炎、心律不整，臨床鮮少引發重症，除非出現在免疫力不全者身上，致命風險就會提升。
經台中地檢署相驗，初步判斷為多重器官衰竭，不過今日傳出，女童身上有「B19微小病毒（Parvovirus B19）」陽性反應，研判恐是病毒引發急性心肌炎釀成憾事，對此，台中地檢署強調，尚未收到關於此案任何檢驗結果報告。
B19病毒透過飛沫傳染 沒有特效藥
林口微笑親子耳鼻喉科診所也在臉書提及，傳染性紅斑俗稱「第五病」，是由B19微小病毒引起的病毒感染，主要透過「飛沫傳播」，在皮疹出現之前傳染性最強，雖然通常較輕微，但對孕婦或免疫系統較弱的人可能會引起併發症，目前沒有特效藥，通常只能透過休息和補充液體來緩解症狀。
🟡「傳染性紅斑」發病3階段
📌第一階段（尚未出現紅疹）：持續7至14天，在此期間，孩子可能在不知情的情況下傳播疾病給他人。症狀包括輕微發燒、輕微頭痛、感冒症狀（鼻塞或流鼻水、喉嚨痛）、疲勞、輕微肌肉或關節疼痛和腫脹，尤其在年齡較大的兒童和婦女身上較常見。
📌第二階段：在接觸病毒2至3週後開始，此時孩子已不具傳染性。症狀包括臉頰出現亮紅色的「巴掌印」樣紅疹、紅疹在5至10天後消退。
📌第三階段：可能持續1至3週，紅疹擴散到胸部、手臂和大腿，呈現斑駁狀且像蕾絲花紋，可能發癢但不會疼痛。
資料來源：兒科醫師徐嘉賢、林口微笑親子耳鼻喉科診所
