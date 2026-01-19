我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院2024年12月審議選罷法等修正案爆發激烈衝突，民進黨立委林宜瑾、陳培瑜指控國民黨立委陳玉珍以鋼鞋踹踢，徐巧芯、翁曉玲、邱若華以及民眾黨林憶君在旁協助壓制，向台北地院提起重傷害自訴的刑事訴訟，今天開庭，除了林宜瑾之外的6名女立委都到場，舌戰3個多小時，陳玉珍不滿綠委的委任律師說她滿臉通紅是因為蠻力攻擊後極度亢奮，當庭反擊她跌倒腦震盪才會臉紅。今日勘驗6段影片，包括3段新聞台的報導、郭昱晴、林淑芬分別拍攝的現場畫面，以及一段由陳玉珍提出的影片。勘驗完畢後，陳培瑜、林宜瑾的自訴代理人楊貴智表示，影片可證實陳玉珍攻擊2名自訴人的行為，而且次數不只一次；陳玉珍攻擊陳培瑜甚至「滿臉通紅」，顯示陳玉珍的生理狀態因用盡蠻力而極度亢奮，2名自訴人所受的傷勢是因為陳玉珍攻擊。楊貴智補充，陳玉珍辯稱是踹椅子，但沒有一張椅子移動位置，在不同時間拍攝的影片中，椅子的位置都一樣。楊貴智說，陳玉珍以外4名立委協助壓制2名自訴人，放任2名自訴人遭到陳玉珍攻擊。陳玉珍反駁自訴代理人，如果把影片放慢0.25倍，可看到她的腳下方有反射鐵件的形狀，那個銀色物體是椅腳，民進黨當時把椅子倒過來用鐵鍊綁在一起設置障礙，她腳部向前、往上的動作是弄開障礙物，陳玉珍強調，她是站上障礙物，腳邊沒有人，也沒有踢林宜瑾。陳玉珍說，她抱范雲時沒碰到陳培瑜，陳培瑜雙手環繞范雲胸、背往另一個方向，波及羅廷瑋和馬文君，「不是我拉她們，是我被她們拉倒」，她被范雲和陳培瑜硬拉往下，導致她跌倒撞到椅腳而腦震盪，有驗傷單為證，這才是她滿臉通紅的原因。陳玉珍表示，陳培瑜沒跌倒，還在她跌坐時壓她身上，不讓她起來，陳培瑜一直踢她，她才用腳擋回去，並跟吳秉叡說「陳培瑜踢我，這是防衛」。徐巧芯、翁曉玲、邱若華、林憶君都否認犯罪，為了讓立法院順利開會，將佔據主席台的2名自訴人「請離」主席台上，當時外面有民進黨立委要衝進來，為避免踩踏意外而拉起陳培瑜、從陳玉珍身上分開，沒有壓制、也沒有傷害的故意。