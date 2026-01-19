我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國演員李帝勳近期主演的《模範計程車3》正式播畢，按照慣例接受多家韓媒訪問，不過相較於作品本身的成績表現，媒體關注焦點很快轉向另一部尚未播出的重量級作品《第二個信號（信號2）》，這部等待8年、早已拍攝完成的續作，卻因另一名演員趙震雄突如其來的爭議，前景蒙上一層不確定陰影。面對記者提問，李帝勳也首度談及趙震雄，坦言十分無奈。《第二個信號》作為經典韓劇《信號》的續篇，歷經多年籌備與拍攝，原本預計於2026年與觀眾見面，然而主要演員之一趙震雄去年爆出爭議過往，不僅牽涉少年時期的不良紀錄，更延伸出對同行施暴的指控，引發外界譁然，趙震雄隨後宣布退出演藝圈，使得已經殺青的作品陷入進退兩難的局面。在韓劇製作慣例中，若主要演員爆出重大爭議，換角重拍並非前所未見，但《第二個信號》的情況卻格外棘手，由於趙震雄在劇中角色份量吃重，相關劇情與角色關係早已完整鋪陳，若全面重拍，無論成本或時間皆難以負荷，也讓外界憂心這部凝聚多年心血的作品，恐怕面臨「拍完卻無法順利問世」的窘境。面對媒體提問，李帝勳先從《模範計程車3》中正義角色「金道奇」談起，被問及現實生活是否因此更強烈意識到道德責任，他坦言近期演藝圈接連發生的事件，確實讓他更加思考未來該如何自處，但並非因為某一件事才開始警惕，而是長久以來對善惡判斷的延續，作為娛樂產業的一員他也直言，自己必須以更謹慎的態度面對每一次選擇。當話題真正回到《第二個信號》時，李帝勳語氣明顯轉為低沉，他表示最令自己感到苦惱的，是這部作品本身的詮釋與所有參與者的努力，可能因外在爭議而被一筆抹煞。李帝勳強調《第二個信號》是一部凝聚眾多工作人員心血的作品，當中蘊含的真誠與價值，不應因為非創作層面的因素而變得模糊，深刻表達對作品命運的深切不捨與無力感。