其他前十名包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、中信關鍵半導體（00891）、國泰台灣科技龍頭（00881）、統一台灣高息動能（00939）、主動安聯台灣高息（00984A）、國泰台灣領袖50（00922）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A ）均有上榜。整體來看，科技型與主動式表現相對出色。

▲收盤價新高、成交量日均萬張以上漲幅前10名台股ETF。（圖╱法人提供）

台股今（19）日再創出新高點，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計80檔台股ETF，有43檔收盤價也創下新高，預估共993萬3837位受益人投資賺錢笑呵呵。進一步觀察43檔，今年來表現價量齊揚（日均量萬張以上、績效正報酬）的共有10檔，其中拿下人氣績效王。群益投信台股研究團隊表示，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，而科技半導體題材更是不可或缺的投資產業，相關題材ETF更值得關注。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，台灣整體資金水位仍處於高檔，市場流動性充裕且資金動能活絡，對股市形成有力支撐。在台積電法說釋出正向資本支出展望及獲利優於預期的利多訊號後，進一步強化市場信心，對台股後市仍維持相對樂觀的看法。尤其半導體技術是AI發展之關鍵，謝明志進一步分析，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。