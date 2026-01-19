我是廣告 請繼續往下閱讀

▲產業園區管理局舉辦高雄軟體園區2期首棟大樓上樑儀式。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局局長楊志清致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(19)日，在高雄軟體園區第2園區工地，舉辦高雄軟體園區2期首棟大樓上樑儀式，預計於今(115)年11月完工，116年第3季交屋啟用，將吸引超過30家企業進駐、創造840個就業機會，並帶動年產值新台幣17億元，將有助擴大南部5G AIoT產業聚落與就業機會。高雄軟體園區2期首棟大樓上樑儀式，是由產業園區管理局局長楊志清主持，前產業園區管理局局長楊伯耕、喬鋒機電公司董事長張志鑫、中興工程顧問公司總經理余信遠、永青營造工程公司董事長曾國進、許銘陽建築師事務所建築師許銘陽等人與會。產業園區管理局局長楊志清表示，經濟部產業園區管理局為配合大南方新矽谷與亞灣2.0智慧科技創新園區政策，投資新台幣26億元興建的亞灣智慧科技大樓今(19)日舉行上樑儀式，為高雄軟體園區第2園區的重要工程之一，該大樓位於亞洲新灣區港灣旁的A坵塊，為地下3層、地上11層鋼骨結構建築，總產業空間逾1萬坪，規劃共創實證場域、商業與生活複合功能，有助擴大南部5G AIoT產業聚落與就業機會。楊志清說，亞灣智慧科技大樓上樑是園區發展的重要里程碑，不僅展現施工進度成果，更象徵高雄智慧產業聚落正式邁向下一階段，未來將結合嘉義、台南、高雄至屏東等地的產業與科技園區資源，打造半導體S廊帶南部核心，而經濟部也將攜手高雄市政府積極招商，提供產業創新與青年就業的理想環境。楊志清指出，行政院為因應高雄軟體園區原有空間已趨飽和，於110年核定擴區計畫，由經濟部產業園區管理局開發利用原高雄軟體園區1期北側中油公司2.45公頃土地，推動第2園區計畫，並區分為A、B、C三大坵塊辦理招商，而進行上樑儀式的亞灣智慧科技大樓位於A區，為首棟率先動工的大樓，目前鋼構結構體已完成吊裝，預計115年11月完工，116年第3季交屋啟用，至於B、C區域亦正同步招商，將引進更多智慧應用及新興產業廠商。楊志清並指出，隨著產業園區建設穩步推進、招商腳步加快，亞灣智慧科技大樓將作為南台灣智慧產業升級的標竿建設，將成為串聯南部半導體與AIoT產業的重要據點，有助力國家創新發展戰略落地，並為高雄打造全新的經濟成長引擎，該局將持續以高效率推動公共建設與產業發展，攜手地方政府與產業界共創南部科技產業的重要聚落。