▲吳竟瑋指出，過去拋光檢測多仰賴人工，但往往會發生檢測人員「上午看到下午眼花」導致檢測出現誤差，導入AI後成功消除重工問題，實現近乎零失誤的品質控管。（圖／記者鍾泓良攝影）

台灣為了輔導中小企業AI轉型，2025年5月開設「AI實作專班」，迄今為止已經培訓1191人次AI人才、吸引883家企業參與。經濟部中企署今年趁勝追擊，今年整合13個數法人，開設塑膠、紡織、水五金、扣件等16個領域。中企署長李冠志表示，2026年計畫將進行三方面調整，包括產業涵蓋多元化，納入石材、袋包、設計服務等；課程也從30小時調降至12小時，讓中小企更有彈性參與，以及企業參與無須負擔等。對於2025年1191人次的AI人才聚集在哪些產業，他分析，去年很多比率都是在水五金、模具、扣件等金屬製造，另外還有機械工具機、塑橡膠製品等領域，這些也會今年特別加強這些課程。無獨有偶，金屬機電業為台灣目前無薪假受影響最多的廠商，且勞動部也有規劃「充電再出發訓練計畫」，是否兩者有所關聯。他並未否認，許多產業因為無薪假因素而更需要出來學習，但也有產業是因為接單量較大，所以認為要員工撥出30小時出來上課有所難度，因此今年才決議將上課時間降至12小時。中企署也邀請業者現身說法，提供AI課程對於自身痛點的改善。宜展科技農業執行長林佑澤說明，公司去年才成立，將最高品質的蔬菜 把它洗好切好 然後提供給大型的零售餐廳、航空空廚，去年蔬菜處理量已經達到5000噸，但仍在用紙筆紀錄、派工，讓決心本來在科技業上班的他導入技術。而宜展科技農業導入AI智慧乾燥技術，將傳統鮮果打造成高附加價值的橘子脆片，若按照以往的測試方式，至少需要半年，但透過建立標準化數據產線及AI，不僅將製程縮短40%，更帶動營收成長10%；比起傳統冷凍乾燥需費時48小時，現有的智慧乾燥技術僅需3小時，且更能大量保留蔬果原有的營養成分。專注水五金外銷的隴鈦銅器，則是將AI視覺檢測導入水龍頭產品檢驗流程，將包裝合格率提升至99.99%。隴鈦銅器總經理吳竟瑋指出，過去拋光檢測多仰賴人工，但往往會發生檢測人員「上午看到下午眼花」導致檢測出現誤差，導入AI後成功消除重工問題，實現近乎零失誤的品質控管。他尤其提到，隨著缺工跟技術斷層，傳產面臨壓力相當大，即便轉型很累，但如果現在就不去接觸這塊，那麼未來只會更累，而AI並非捷徑，更是需要大量數位化基礎，希望業界可以更去投入這塊。然而，台灣製造業在AI導入部分本來就早於其他產業，尤其生產線的電眼技術已經落實超過15年以上，為什麼必須要等到AI發產才開始導入？吳竟瑋說明，過去不採用電眼設施主因就是訓練成本太高，可能要達到正常檢測就必須有上萬張圖片訓練，這些訓練成本或許大廠作得到，但中小企就相當困難，但現在只要幾百張圖片就可以達到相同效果，訓練成本努力壓低，自然可以選擇投入。