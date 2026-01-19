我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃NBA與緯來電視網今（15）日共同宣布，首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將於4月3日（五）至4月5日（日），一連三天在 新北市板橋體育館盛大舉行。賽事將選出男子組與女子組各一支高中球隊，代表台灣前進今年夏天於新加坡舉行的「 2026 NBA 未來之星邀請賽」。「NBA 未來之星邀請賽」為NBA首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結來自亞太區的男女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。本次台灣分區選拔賽，將由 高中籃球甲級聯賽（HBL）男、女生組四強隊伍，共計男生組四隊、女生組四隊參賽，採單敗淘汰制進行三天賽事，最終奪冠的男、女生隊伍，將取得代表台灣前進新加坡總決賽的資格。除正式比賽外，參賽球員亦將參與多項 籃球技術培訓與社會關懷活動，活動期間預計邀請 NBA 傳奇球星、NBA 教練及 NBA 啦啦隊 親臨現場與球員互動，相關名單將於賽前另行公布。緯來電視網於上月宣布，與NBA擴大既有的多年多媒體合作關係，進一步深化與台灣球迷的連結。身為 NBA 台灣官方多媒體合作夥伴，緯來電視網除持續轉播 NBA 精采賽事外，也在 NBA 於台灣市場的商業與行銷發展中，扮演更重要的角色。有關「 2026 NBA 未來之星邀請賽」的更多活動資訊，將於日後陸續公布。球迷可造訪 nba.com/risingstarsinvitational，或追蹤Instagram官方帳號，掌握最新賽事消息與活動動態。