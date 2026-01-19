我是廣告 請繼續往下閱讀

學測三天考試落幕，得勝者機構分析代表校系的落點。得勝者升學輔導專家許致昇指出，台大預估四科相加至少50級分，台清交成48級分；至於台大醫學系、台大牙醫系、陽交大醫師組等合計至少要59級分。學測今日結束，成績預計2月25日公布。得勝者升學輔導專家劉駿豪表示，申請入學在每人僅能選填6個校系的限制下，熟悉篩選規則並掌握成績趨勢是致勝關鍵。考生應檢視個人成績組合，若有特定考科表現不理想，需尋找篩選倍率對自身有利的校系。許致昇分析，台大醫學系今年採計社會科，預估國、數A、自、社四科總分須達59級分以上；陽明醫學系醫師組同樣維持59級分的門檻，而自費醫學系整體約56級分即有機會通過。公費醫學系因名額增加，預估門檻可能略微下修到54級分。電機資工部分，許致昇預估，台大電機、資工的英、數A、自合計預估為44級分，成大電機因分組招生使名額減少，門檻可能微幅上升至43級分。中字輩電機（中央、中興、中山）預估門檻合計40級分，中正因採計4科目，因此不在此預估範圍。商管法律部分，許致昇表示，台大財金系預估維持42級分（ 國、英、數A），台大法律有三個組分數接近，但因今年數B變難，預估門檻為57級分。值得注意的是，台大國企系今年採計把數B換成數A，對一類組考生形成挑戰，預估通過門檻約54級分，預期英文科仍需維持15級分考生較有競爭力。各校預估，整體而言，受數A難度較高影響，台清交成等頂尖大學與中字輩大學的錄取門檻預估將微幅調降1級分，分別預計為台大50級分、清交成48級分與中字輩46級分。至於傳統頂尖私校較難預估，許致昇以中原為例並建議，資工篩選科目單純看英文，若考生英文很好對資工有興趣的話可以考慮；電機學士採計數A，如果其他科表現不理想也可以選填；電機則是英文加上數A，如果自然國文等表現比較不好的考生，可以選擇傳統頂尖私校。至於今年台大醫破天荒看社會科，是否拉抬社會科級分，牽涉後續改變？許致昇說，傳統考社會科的是一類組學生，台大醫今年改變讓以前不會考社會科的高中去考試，預估有1%的成績會往上，但對後續的影響實在很難判斷。另，劉駿豪補充，雖然部分私立頂尖大學如中原資工或電機的篩選科目看似簡單，僅看英文或數A，但這往往吸引更多高手競爭，導致錄取分數不減反增。同時，醫藥領域熱度持續攀升，且越來越多理組學生跨考社會科，讓傳統一類組考生在填報商管校系時增加了不確定性。