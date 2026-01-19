我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體報價自2025 年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課100%關稅。科技媒體wccftech點名，除了韓國三星與SK海力士兩大廠之外，台灣的華邦電與南亞科同樣會遇到麻煩。盧特尼克在美光（Micron）紐約晶圓廠的動土典禮上宣佈，凡是不在美國本土生產的記憶體廠商，將面臨 100% 的關稅。wccftech認為，SK 海力士（SK hynix）與三星（Samsung）等供應商現在顯然面臨著一項新威脅。wccftech指出，若 DRAM 生產成為目標，三星與 SK 海力士恐被納入「記憶體關稅」範圍，報導提到，「美國製造」一直是川普政府的優先政策，特別是在半導體與人工智慧（AI）等高價值領域。「美國製造」的論述近來獲得極大關注，這要歸功於台積電（TSMC）、三星以及供應鏈中其他廠商的投資，而現在看來，DRAM 製造商可能成為下一個目標。報導指出，這是美國首次專門針對 DRAM 供應商，考慮到記憶體晶片對 AI 產業的重要性，這一措施早有預兆。雖然盧特尼克或商務部並未點名哪些公司會受到關稅政策影響，但有必要檢視各大 DRAM 生產商是否已承諾在美進行「DRAM」生產。首家巨頭三星雖然已宣佈包含前段與後段製程的半導體投資承諾，但目前尚無在美建造記憶體晶圓廠的計畫。此外，SK 海力士近期宣佈在印第安納州西拉法葉（West Lafayette）投資 40 億美元，但該計畫主要涉及 2.5D 封裝與研發工作，DRAM 生產線並不在投資範圍內。目前唯一在美國生產或至少有此意向的DRAM大廠僅有美光。因此，若川普政府真對記憶體產業出手，數家主流廠商可能會被課以 100% 的關稅，這對許多生產商來說可能是致命的。wccftech還加碼點名台灣廠商如南亞科與華邦電，也是 DRAM 供應鏈的重要成員，可能也將面臨「記憶體關稅」的徵收，這恐將造成巨大麻煩。AI 的需求已將 DRAM 價格推升至前所未有的高點，而潛在的 100% 關稅對於正努力擴充產能的產業來說，無疑具有毀滅性的影響。