▲ 嘉義縣政府頒發感謝狀，感謝正德防火工業股份有限公司。圖為嘉義縣消防局局長蔡建安、嘉義縣縣長翁章梁、正德防火總經理翁林泱合影。（圖／正德防火提供）

▲119消防節，嘉義縣府舉辦慶祝典禮，現場首度公開展示新一代的資訊救災指揮車。（圖／正德防火提供）

▲正德防火總經理翁林泱表示，這輛資訊救災指揮車不僅是一輛車，更是一座「行動指揮中心」。（圖／正德防火提供）

今天是119消防節，嘉義縣政府日前舉辦慶祝典禮，由正德防火捐贈消防局新一代資訊救災指揮車，可解決第一線消防救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，是全台首創資訊整合型資訊救災指揮車，創新軟硬體設計一車到位，將行動指揮、即時影像、救災資訊與決策支援全面整合，為消防救災注入實戰即用新能量。正德防火指出，指揮車可於災害現場，由指揮官透過系統同步模擬小隊救災之行動部署，掌握入室位置與時間，確保第一線消防員的安全。展示內容涵蓋指揮介面、穿戴裝置與無人機升空偵蒐，前線畫面以即時影像回傳，完整呈現救災指揮從「資訊掌握」到「行動決策」的流程。近年救災環境日趨複雜，現場往往面臨資訊不對稱、指揮調度困難、跨單位協作不易等挑戰。深耕台灣64年的正德防火在了解嘉義縣消防局指揮車需求後，攜手合作夥伴藏識科技，投入打造台灣製造、全台第一輛資訊化、數位化、影像化整合的資訊救災指揮車。正德防火指出，資訊救災指揮車的核心，包含「智慧消防資訊指揮平台」與「智慧消防無人機設備」兩大關鍵系統。其中，「智慧消防資訊指揮平台」扮演災害現場的「大腦」，整合圖資系統、指揮管制、安全管制、現場畫面與遠距會議五大核心功能，能即時整合地理資訊、任務管理與決策輔助，讓指揮官在最短時間內掌握「人員位置、火勢走向、風向變化與資源調度」，提升決策精準度與救災效能，掌握消防員前線執勤的安全。至於「智慧消防無人機設備」，則扮演災害現場的「眼睛」。指揮車即時調度無人機升空，進行廣域、高解析度的即時影像偵蒐，協助掌握火勢延燒方向、熱點分布及建築結構變化。系統並具備RTK高精度定位，支援4G網路與數圖傳輸，可依現場訊號狀況動態切換，確保影像回傳穩定不中斷。正德防火總經理翁林泱表示，這輛資訊救災指揮車不僅是一輛車，更是一座「行動指揮中心」。在打造過程中，團隊深入訪談消防局同仁，依實際救災任務量身規劃，並考量惡劣天候與長時間勤務需求，讓指揮官可在車內建立臨時會議空間，確保指揮不中斷、資訊不漏接。翁林泱強調，正德防火秉持「消防是良心事業」的初心，並以「正、誠、良、德」為經營方針，未來也將持續投入消防公益，將科技與產業經驗轉化為第一線救災能量，實踐企業社會責任，為守護民眾生命安全盡一份心力。