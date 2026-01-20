我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭隊（Houston Rockets）球星杜蘭特（Kevin Durant）於週日（18日）主場對陣紐奧良鵜鶘隊的比賽中，正式迎來職業生涯的重大里程碑。他在比賽最後關頭靠著罰球命中，職業生涯總得分正式超越他的兒時偶像「德制坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki），上升至 NBA 歷史得分榜第6位，寫下歷史新頁。杜蘭特在賽前非常清楚自己距離紀錄僅一步之遙，他需要攻下17分才能完成超越。在全場觀眾的注視下，這名15次入選全明星賽的超級球星在比賽剩餘15.2秒時站上罰球線，穩穩命中兩元，單場進帳18分，不僅率領火箭以119-110擊敗鵜鶘，也讓他的生涯總得分達到31562分，以2分之差超越諾威斯基的31560分。「能和德克並列，這感覺太瘋狂了，他是我仰慕、崇拜，並曾與之競爭的人，」杜蘭特賽後感性表示。「我們有過許多偉大的戰鬥，他始終支持我的職業生涯和球風。能與這樣的傳奇人物並列，且排名僅次於邁克爾喬丹（Michael Jordan），這感覺真的很瘋狂。」目前排在杜蘭特前一位（第5名）的是「籃球之神」喬丹，其紀錄為32292分，杜蘭特仍有730分的差距需要追趕。杜蘭特與諾威斯基的職業生涯曾有過多次精彩交手，最著名的莫過於2011年西區決賽。當時效力於奧克拉荷馬雷霆隊的杜蘭特，與諾威斯基率領的達拉斯小牛隊（現獨行俠）激戰，最終諾威斯基以4：1勝出並奪得該年總冠軍；而隔年，杜蘭特則以橫掃方式復仇成功。諾威斯基是來自德國的傳奇中鋒，以其標誌性的「金雞獨立」後仰跳投聞名，徹底改變了籃球界對長人的定義。他是 NBA 歷史上最偉大的外籍球員之一，曾在2011年率隊奪得隊史首冠。杜蘭特則以211公分身高具備後衛般的控球與外線能力著稱，杜蘭特被公認為史上最高效率的得分武器之一。他曾兩度奪得總冠軍、兩次總冠軍賽MVP，如今在得分榜上的攀升，進一步鞏固了他準名人堂球星的地位。比賽結束後，火箭隊主場的大螢幕播放了諾威斯基特別預錄的祝福影片。「看著他的職業生涯發展非常不可思議，」諾威斯基在影片中說道，「他是這項運動見過最純粹的得分手之一。恭喜 KD，繼續前進吧，再往上提升幾個名次。」杜蘭特對此表示感激，並稱讚諾威斯基是一位非常謙遜的傳奇人物。隊友史密斯（Jabari Smith Jr.）也表示，杜蘭特每晚都在超越不同的紀錄，他對籃球的純粹追求是所有球員的典範。