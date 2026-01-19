強烈大陸冷氣團今（19）日晚上南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，由於水氣較多，北部及宜蘭降雨機率提高，包括基隆北海岸、宜蘭、大台北山區都要注意局部大雨，雨勢預計持續到周四（1月22日），氣溫上，周三至周五（1月21日至1月23日）的清晨是最冷，局部地區要注意8度低溫。
冷氣團南下影響 今明北台灣雨最大
鄭傑仁指出，今晚至明（20）日水氣最旺盛，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨，新竹以北平地有不定時短暫雨，苗栗、花東則是零星雨；周三、周四水氣稍微減少，但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有局部較大雨勢，北部、花東、中部山區則是局部零星短暫雨為主，南台灣多雲到晴。
周三至周五高山有望下雪 周末冷氣團減弱
鄭傑仁提及，周五各地雨勢趨緩，只剩基隆北海岸、東半部、中部以北山區有局部零星雨，其它地區多雲到晴。周末兩天（1月24日至1月25日）冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部以局部短暫雨為主，西半部多雲到晴。
鄭傑仁補充，在水氣和低溫的配合下，周三至周五清晨在北部、宜蘭2000公尺以上，中部及花蓮3000公尺高山都有「零星下雪」機率。基隆北海岸、恆春則在明天至周四要注意長浪發生。
強烈冷氣團急凍 清晨低溫剩8度
氣溫方面，鄭傑仁說明，明天中部以北、宜蘭整天濕冷，清晨低溫13至14度，南部15度，花東17度，白天北部高溫也不到20度，白天高溫在北部、宜蘭15至18度，中南部、花東19至23度，類似氣溫會持續至周六。
鄭傑仁接著說，這波強烈大陸冷氣團，最冷的時間點是周三至周五清晨，台南以北、宜蘭低溫普遍只有10至12度，局部空曠地區可能剩下8至10度，高屏、花東13至15度左右。周末冷氣團減弱回溫，西半部及宜蘭早晚低溫11至15度，高溫19至20度，中南部23至24度。
資料來源：中央氣象署
