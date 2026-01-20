休士頓火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）正以前所未有的速度鞏固其歷史地位。在19日對陣紐奧良鵜鶘隊攻下18分，成功超越諾威斯基（Dirk Nowitzki）上升至NBA歷史得分榜第6位後，他的下一個目標已鎖定在排在第5位的傳奇球星邁克爾喬丹（Michael Jordan）。
挑戰喬丹里程碑 預計本季內達成
根據最新數據，喬丹職業生涯的總得分為32292分，目前排在歷史第5位，僅次於詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）與布萊恩（Kobe Bryant）等傳奇巨星。
在超越諾威斯基後，杜蘭特的生涯總得分已來到31562分，距離喬丹的紀錄僅剩730分的差距。考量到杜蘭特本賽季維持場均約26分的得分水準，美媒《The Sporting News》分析指出，只要他能保持身體健康並持續出賽，大約只需要25至35場比賽，就能正式超越喬丹。
杜蘭特的穩定性最讓人難忘
儘管已進入職業生涯後期，杜蘭特依然展現出極其穩定的得分能力，每晚都能為球隊提供可靠的火力支援。若以目前的得分進度推算，這項歷史性的超越極有可能在2025-26賽季結束前正式發生。「他每晚都在超越不同的紀錄，」火箭隊隊友史密斯（Jabari Smith Jr.）感嘆道，「他對待這些里程碑的態度極其自然，就像是日常打球一樣自然發生。」
一旦杜蘭特超越喬丹，他將正式進入NBA歷史得分榜的前五名，這無疑將進一步確立他作為史上最偉大得分手之一的地位。對於這位15次入選全明星的球員來說，持續攀升的紀錄不僅是個人榮譽，更是其職業生涯漫長且高效的最佳證明。
消息來源：The Sporting News
