▲針對檜意森活村風波，王美惠今日召開換約說明會，協助店家與林鐵處當面溝通。（圖／王美惠辦公室提供）

嘉義知名景點檜意森活村驚傳業者欠租900萬元，對此林鐵及文資處將日前終止契約，拿回經營權自行管理，而過程中衍生交接與換約問題混亂，立委王美惠今（19）日已第一時間與農業部長陳駿季進行協調，陳駿季指示相關單位處理，強調將以保障店家權益為優先考量，全力降低因交接作業，所造成對廠商的衝擊與損失。對於檜意森活村風波，王美惠表示，近日再度接獲園區店家陳情，反映交接與換約過程混亂、溝通不良，權利義務尚未釐清。為即時處理問題，今日立即召開換約說明會，並協助店家與林鐵處當面溝通。王美惠轉述，今日會議明確要求林鐵處就租金及權利金，提出具體配套措施，會後結論包括，交接期間今年1月、2月租金減免，3月至5月依《國有財產法》規定計收租金；另清潔費、保全費及相關管理費用，至12月底前全數由林鐵處負擔。此外王美惠也要求，上述管理費減免及依《國有財產法》計收租金等措施，應持續至今年12月底，即便未來6月以後引進新經營團隊，涉及權利金問題，要以最低營業額標準計收，另就法律求償協助部分，強調法律支援不得中斷，主管機關應全力協助店家處理後續爭議。最後王美惠說明，王美惠說明，檜意森活村經營權改為林鐵處自行管理，已對園區廠商造成實質損失與營運困擾，基於維護地方觀光穩定發展的立場，主管機關應善盡責任，提供必要協助並確實保障店家權益。