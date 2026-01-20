我是廣告 請繼續往下閱讀

學測三天考試落幕，成績將在2月25日出爐，距離成績出爐仍有超過1個月時間。教育機構得勝者文教升學輔導專家建議，學生把握時間、熟悉目標校系的標準，根據個人成績組合提早規劃。若有特定考科表現不理想，需尋找篩選倍率對自身有利的校系。升學輔導專家劉駿豪表示，申請入學在每人僅能選填6個校系的限制下，熟悉篩選規則並掌握成績趨勢是致勝關鍵。以高醫藥學系為例，過去是先比英文，再比自然，熟悉自身有把握的科目，可以在成績公布前預作準備。另，針對今年篩選改變的科系如何判斷。劉駿豪說，等到成績公布可能沒有時間再判斷，建議可以比照以下方法推斷。例如熱門的北醫藥學英文組，以前最後是比英文，但今年卻變成4科目相加判斷，可以參考陽明藥學的過往成績參考，因為同樣都是比4科成績相加，再略降低1、2級分。而北大法律系今年改為國、英、數B、社4科相加，則可參考政大法律系的趨勢，預估錄取門檻可能較往年下修1至2級分。若遇到篩選科目變動過大、難以找到參考值的校系，如中國醫中醫甲組新增社會科或政大應數改看英文，劉駿豪則建議不必過度猜想，可先觀察該系核心考科如國文14、自然15的歷年門檻，以應對成績公布後的緊湊時程。升學輔導專家許致昇建議，考生考後應積極完成三件事。首先是持續研讀選修課程，這不僅對二階筆試有幫助，更能銜接大學學業；其次是加強自我表達與面試訓練，口語表達能力並非一蹴而就，應把握與師長練習的機會。最後則是深化背景知識，無論是理工或商管領域，提前閱讀相關書籍將有助於申請表現。