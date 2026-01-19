我是廣告 請繼續往下閱讀

美國商務部長盧特尼克近日表示，不在美國生產的記憶體廠商未來可能面臨100%關稅，外媒也特別點名台廠南亞科、華邦電可能首當其衝。對此，南亞科總經理李培瑛今（19）日表示，目前為止南亞科仍沒有在美國設廠的計劃，美國市場銷售比重不大，不過，仍在思考如何因應。南亞科今日舉行法說會，李培瑛表示，針對美國關稅問題，目前為止沒有在美國設廠的計劃，因美國市場銷售比例目前不大，但銷售比例正在增加中，對於關稅問題，公司也在考量未來如何去因應。而台灣取得對美投資免除232關稅配額的條件，台美談判對半導體業的影響，李培瑛笑說，「我想這個問題可能比較適合回答是台積電，你們去問魏董比較合適一點。」至於力積電將銅鑼廠出售給美光，計畫在2027年下半年量產DRAM，是否將會對記憶體市場缺貨情況有所紓解，他回應，這要看觀察力積電與美光的量產進度，以及規劃產能，「這個我還不予置評。」