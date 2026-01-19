小人國主題樂園近期推出「點點名，點到就免費」的活動，只要名字有指定字就能免費入園，結果引爆遊客人潮，許多人在社群平台「Threads」上都感到非常驚訝表示：「小人國崛起了？好幾年沒去了！」然而根據觀光署的最新資料顯示，台灣最強的遊樂園仍然是位於高雄的義大世界，而小人國排在國內遊樂園第8名的位置，遊客人數上仍有差距，顯示單純是以活動吸引遊客，有爆發性人潮成長而已。
小人國推點名活動免費入場！週末擠爆震驚：要崛起了？
小人國在年初的時候推出優惠活動，只要身分證件名字上有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」對中，就可以免費入場，而且陪同者（同行最多2位）門票只要490元，以成人票原價要1050元來說，直接是低於5折入場，加上小朋友省下的門票，划算到爆，活動只到本週日（25日）。
結果在上週末，許多家長帶小孩到小人國朝聖，人潮塞爆園區，相關畫面在社群平台「Threads」上瘋傳，不少網友都表示「小人國啥時變這麼夯.....?」、「小人國已經超久沒去了，現在是要崛起了？」、「哇賽！小時候的回憶，沒想到現在這麼多人喔？」、「好驚訝小人國人潮這麼多.....大家是玩到不知道要去哪玩了嗎？」
小人國擠爆遊客崛起？去年冠軍出爐：麗寶樂園被打下
然而根據觀光署最新資料，從2025年1月至2025年11月的統計，台灣最強遊樂園為高雄義大世界，累計人數達到453萬餘人；亞軍為台中麗寶樂園度假村，累計人數413萬餘人；季軍則為室內遊樂園苗栗「尚順育樂世界」，前11月累計也超過304萬遊客前往朝聖。
第4名至第10名依序為「台北市立兒童新樂園（167萬人）」、「六福村主題遊樂園（97萬人）」、「劍湖山世界（86萬人）」、「九族文化村（57萬人）」、「小人國主題樂園（53萬人）」、「遠雄海洋公園（42萬人）以及「小叮噹科學主題樂園（40萬人）」。
仔細看榜單，可以發現小人國在去年的成績前11個月累計大約53萬人次，除了距離九族文化村較為相近之外，其他距離都還算遠，因此這次小人國比較屬於活動型爆發人潮。另外從榜單可以看見，台灣遊樂園已經洗牌，麗寶樂園霸佔多年的冠軍寶座，從前年開始就讓位給義大世界，而室內遊樂園尚順育樂中心列入統計後，也直接空降第三名，把其他遊樂園名次都往下擠一名，台南頑皮世界遭擠出前十大遊樂園榜外，排名第11。
台灣遊樂園經營不簡單！吸客招數要多「才有生存空間」
《NOWNEWS》記者關注台灣遊樂園遊客人潮多年，發現每年在後半段的遊樂園人潮始終拉不上來，但這並不是他們的東西不夠好，只不過因應地理上的劣勢、台灣遊客的旅遊習慣等都在改變，像是花蓮遠雄海洋公園真的很值得造訪，但因為在花蓮對很多人說太遠，因此只能透過各種優惠活動吸客，才有機會力拼爆發性的人潮出現，進而引起社群關注。
從小人國這次的活動來看，就是最好的例子，許多人根本已經搞不清楚小人國的現況，表明超久沒去等，台灣人受到疫情影響多年未出國，「玩國旅倒不如出國玩」的風氣也還在盛行，讓這些人也沒機會再到兒時記憶中探訪，如同記者去年中到台南頑皮世界遊玩時，看到淒涼的人潮，但搭配新建館樓、豐富的動物資源以及遊樂設施，也會感嘆這些樂園經營真的不容易！只能說，如果這些遊樂園你真的很久沒去過，也許再次造訪你也會有不同感受呢！
資料來源：小人國官網、觀光署觀光遊憩地點統計
我是廣告 請繼續往下閱讀
小人國在年初的時候推出優惠活動，只要身分證件名字上有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」對中，就可以免費入場，而且陪同者（同行最多2位）門票只要490元，以成人票原價要1050元來說，直接是低於5折入場，加上小朋友省下的門票，划算到爆，活動只到本週日（25日）。
然而根據觀光署最新資料，從2025年1月至2025年11月的統計，台灣最強遊樂園為高雄義大世界，累計人數達到453萬餘人；亞軍為台中麗寶樂園度假村，累計人數413萬餘人；季軍則為室內遊樂園苗栗「尚順育樂世界」，前11月累計也超過304萬遊客前往朝聖。
仔細看榜單，可以發現小人國在去年的成績前11個月累計大約53萬人次，除了距離九族文化村較為相近之外，其他距離都還算遠，因此這次小人國比較屬於活動型爆發人潮。另外從榜單可以看見，台灣遊樂園已經洗牌，麗寶樂園霸佔多年的冠軍寶座，從前年開始就讓位給義大世界，而室內遊樂園尚順育樂中心列入統計後，也直接空降第三名，把其他遊樂園名次都往下擠一名，台南頑皮世界遭擠出前十大遊樂園榜外，排名第11。
《NOWNEWS》記者關注台灣遊樂園遊客人潮多年，發現每年在後半段的遊樂園人潮始終拉不上來，但這並不是他們的東西不夠好，只不過因應地理上的劣勢、台灣遊客的旅遊習慣等都在改變，像是花蓮遠雄海洋公園真的很值得造訪，但因為在花蓮對很多人說太遠，因此只能透過各種優惠活動吸客，才有機會力拼爆發性的人潮出現，進而引起社群關注。
從小人國這次的活動來看，就是最好的例子，許多人根本已經搞不清楚小人國的現況，表明超久沒去等，台灣人受到疫情影響多年未出國，「玩國旅倒不如出國玩」的風氣也還在盛行，讓這些人也沒機會再到兒時記憶中探訪，如同記者去年中到台南頑皮世界遊玩時，看到淒涼的人潮，但搭配新建館樓、豐富的動物資源以及遊樂設施，也會感嘆這些樂園經營真的不容易！只能說，如果這些遊樂園你真的很久沒去過，也許再次造訪你也會有不同感受呢！