小人國推點名活動免費入場！週末擠爆震驚：要崛起了？

只要身分證件名字上有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」對中，就可以免費入場

活動只到本週日（25日）。

▲小人國公布免費入場名字指定2字，包括「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」。（圖／小人國臉書）

▲位於桃園龍潭的小人國主題樂園日前推出免費入園活動，結果上週末湧入大量人潮，讓許多網友以為小人國大崛起。（圖／Threads@fangting.yang授權使用）

小人國擠爆遊客崛起？去年冠軍出爐：麗寶樂園被打下

台灣最強遊樂園為高雄義大世界，累計人數達到453萬餘人

▲義大世界成為當今台灣最強遊樂園，去年前11月吸引超過453萬人朝聖，打下麗寶樂園過去稱霸的寶座。（圖／義大世界提供）

麗寶樂園霸佔多年的冠軍寶座，從前年開始就讓位給義大世界

▲麗寶樂園冠軍寶座被義大世界奪走，目前變成台灣人潮第二名的遊樂園，還是有不錯表現，去年前11月有413萬餘人造訪。（圖／麗寶樂園提供）

台灣遊樂園經營不簡單！吸客招數要多「才有生存空間」

只不過因應地理上的劣勢、台灣遊客的旅遊習慣等都在改變

許多人根本已經搞不清楚小人國的現況，表明超久沒去等

看到淒涼的人潮，但搭配新建館樓、豐富的動物資源以及遊樂設施，也會感嘆這些樂園經營真的不容易！