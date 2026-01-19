我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆12月8日是佛陀成道日，佛光山惠中寺會準備10萬碗臘八粥與民眾結緣。今天，由中區總住持覺居法師帶領赴台中市府致贈近萬碗臘八粥、春聯及馬年紅包，感謝市府員工一年來對市政的努力。覺居法師更贈送星雲大師墨寶「和諧共生」給市長盧秀燕，祝願「和諧安定」。盧秀燕表示，一碗臘八粥代表吉祥平安，感謝惠中寺年年為全民祈福。佛光山惠中寺（19）日在市政大樓舉辦「佛光山惠中寺慶祝法寶節結緣臘八粥活動」贈粥儀式，這是連續第七年舉辦，由於市府員工多達萬人，惠中寺連年都是漏夜準備，翌日熱騰騰送至市府分送員工「呷平安」，表達對市府團隊一年來用心照顧市民的感謝。盧市長表示，農曆十二月「臘月」象徵一年即將結束，是回顧與感恩的時節。她指出，無論過去一年經歷順境或逆境、喜怒哀樂，都值得感恩。同時，臘月也有祈福之意，象徵新的一年即將到來，期盼明年更好盧市長說，臘月初八為佛教重要節日「法寶節」，佛光山惠中寺多年來均於臘月送上臘八粥，為市民、市府團隊及議會祈福，因此要特別感謝覺居法師與佛光山團隊的持續付出。覺居法師表示，惠中寺每年送上臘八粥，不僅是祝福也是感謝。今年星雲大師春聯主題為「和諧共生、馬到成功」，象徵社會需以和諧為基礎才能共榮，她也以臘八粥多元食材比喻團隊合作，唯有彼此協調、缺一不可，才能成就最佳成果，社會才能共生共榮。覺居法師也肯定市府團隊在盧市長帶領下，展現和諧精神，並送上最誠摯的祝福。會後盧市長邀請覺居法師一行前往市長貴賓室協助「換裝」，將今年星雲大師春聯、市府春聯與吉祥物擺設在市長貴賓室，為市民、市府團隊祈福。