▲桂綸鎂（右）和西島秀俊（左）在《最親愛的陌生人》有激烈的情感衝突場面。（圖／甲上娛樂提供）

▲桂綸鎂（右）拍攝《最親愛的陌生人》曾有凌晨拿到劇本，當天傍晚就要拍的緊張高壓情況。（圖／甲上娛樂提供）

▲郁可唯為《最親愛的陌生人》獻唱宣傳曲〈一覺醒來〉。（圖／華研國際提供）

由《在車上》日本奧斯卡影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂主演、跨國合製的電影《最親愛的陌生人》上週末在台上映，立刻掀起影迷討論，桂綸鎂大方分享在紐約拍攝的幕後祕辛。片中一場夫妻決裂的重頭戲，她怒扯西島秀俊衣領、狠嗆：「不管你去哪，都是地獄！」讓觀眾感到震撼，她透露拍攝內幕，原來當天清晨才拿到改過的劇本，壓力大到差點消化不良。桂綸鎂與西島秀俊街頭大吵 就算卡詞也很真實《最親愛的陌生人》於紐約實景拍攝，講述一對定居當地的夫妻，在兒子意外失蹤後，長年累積的文化隔閡與情感裂痕一瞬間大爆發。桂綸鎂在街頭狠嗆西島秀俊，前一秒還對他苦苦哀求，接著馬上翻臉撂狠話，情緒轉折快到讓工作人員都覺得有窒息般的壓迫感，結果竟是當天清晨才讓她拿到最後版本的劇本，傍晚就要拍。導演真利子哲也刻意設定讓西島秀俊與桂綸鎂用「非母語溝通」，西島秀俊說著帶日式口音的英語，桂綸鎂則展現流利的美式腔調。她回憶那時不僅要消化全新版劇本的英文台詞，還得在高壓狀態下精準拿捏情緒。但正是這樣激發出他們最真誠的反應，西島秀俊即便因緊張而卡詞，導演也認為那才是身處非母語環境中最自然的模樣，決定保留最真實的一面。除了男女主角的演技吸睛，電影宣傳曲〈一覺醒來〉更邀來華語歌壇「OST 女王」郁可唯深情獻唱。身為懸疑片迷的她，用神祕感十足的唱腔，傳達歌詞中呈現希望一覺醒來後、一切再次變得明朗的期盼。郁可唯也有感而發表示，希望觀眾聽完歌後，不只是期待一覺醒來做回自己，而是能時時刻刻掌控自己的人生。桂綸鎂也期待希望這部電影能帶給觀眾希望之光，坦言：「就算人生有很多很難的時刻，堅信光就在前面。」《最親愛的陌生人》正在全台現正熱映中，片商更宣布凡購票即有機會兌換「原文A3簽名海報」，值得影迷珍藏的良機。