正在進行生涯「最後一舞」的40歲瑞士傳奇球星瓦林卡(Stan Wawrinka)，今(19)日在2026年澳洲網球公開賽(Australian Open)首輪上演熱血劇本。持外卡參賽的他，在Kia Arena滿場球迷的助威下，克服先丟一盤的劣勢，最終以5：7、6：3、6：4、7：6(4)逆轉擊敗塞爾維亞好手傑雷(Laslo Djere)，成功闖進第二輪。這不僅是他睽違5年來在澳網的首場勝利，更終止了近期在大滿貫賽事的4連敗。身為2014年的澳網冠軍，Wawrinka此役打得並不輕鬆。面對比他年輕的對手，Wawrinka首盤以5：7讓出，第四盤更一度陷入2：4落後的絕境。然而，這位三座大滿貫冠軍得主展現了驚人的心理素質，在第四盤成功破發追平，並在關鍵的搶七局中鎖定勝局。數據顯示，Wawrinka此役發球表現強勢，一發得分率高達86%，二發得分率也有64%。儘管40歲的雙腿已不如巔峰時期輕盈，但他利用精準的切球防守與對手周旋。根據Infosys數據，在9拍以上的長來回球中，Wawrinka竟贏下了58%的分數，證明薑還是老的辣。賽後Wawrinka在場邊接受訪問時，情緒相當激動。「這是一段漫長的旅程。這裡有太多美好的回憶，太不可思議了。」看著全場為他瘋狂的球迷，Wawrinka感性地說：「我之所以回來，唯一的理由就是因為你們給我的愛。這是我職業生涯的最後一年，我的熱情依舊，但我不再年輕了，必須更加謹慎。」「今天能在這座球場、在大滿貫賽事中比賽，感覺太特別了。這就是我每天與團隊刻苦訓練的原因——為了在這裡與世界上最好的球員競爭。」Wawrinka表示。這場勝利是Wawrinka自2024年溫布頓網球錦標賽(Wimbledon)後，首度在大滿貫賽場贏球。這也是他生涯第20度出戰澳網、第75次在大滿貫賽事亮相。順利挺進第二輪後，Wawrinka的下一輪對手將是第17種子、捷克新星雷赫卡(Jiri Lehecka)與21歲法國會外賽選手吉亞(Arthur Gea)之間的勝方。無論對手是誰，這位瑞士老將都已準備好在墨爾本公園繼續燃燒他的網球靈魂。