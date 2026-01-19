台灣與美國上週五達成對等關稅貿易協議，其中要求台灣直接投資美國2500億美元（約新台幣7.8兆元）、台灣政府信保2500億美元，合計金額達5000億美元。但有部分人士解讀成台灣必須投資美國5000億美元，經濟部今（19）日在臉書，以房貸為例，舉例就像年輕人買房要貸款，往往都請父母做保，企業赴美投資貸款，政府是做好保，才能讓申請貸款。
經濟部說明，外界謠言台灣要投資美國5,000億美元，事實上這是不理解信保的意思，強調真正的投資只有2500億美元，而信用保證，是政府不用直接出錢，是幫有需要的企業再來做擔保。
「這概念就像是年輕人（企業）想買房貸款，如果實際上有需要，再請父母（政府）幫忙做保，好順利申請到貸款」，經濟部強調，企業要投資美國是企業要自己出錢、有需要的企業，才會來申請信保。
對於信保機制是否新創，經濟部表示該計畫早就行之有年，自1974年來，經濟部的中小企業信保基金已累計承保929萬8,202件、保證金額21兆884億元，協助逾76萬家中小企業；以2025年就提供36.9萬件信用保證，協助融資金額超過1.7兆元，相挺台灣經濟發展的支柱。
