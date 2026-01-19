日本人氣漫畫《FX 戰士久留美（FX 戦士くるみちゃん）》今（19）日宣布改編電視動畫的消息，同時釋出首部宣傳片，動畫預定將於 2026 年開播，消息曝光後也引發全球動漫迷關注，相當期待這部被封為「投資警世神作」的作品能有亮眼表現。
投資警世神作即將變動畫！《FX 戰士久留美》期待度爆棚
《FX 戰士久留美》（FX 戦士くるみちゃん）漫畫由でむにゃん擔任原作、炭酸だいすき擔任作畫。故事描述女大學生久留美為了拯救在雷曼兄弟事件中將家中 2000 萬圓（約新台幣 420 萬元）賠光的媽媽，誓言透過 FX（Foreign Exchange，外匯交易）來發大財扳回一切，卻在投資過程中遭遇各種驚險與恐怖事件。
本次公開的前導視覺圖中，官方特別準備了兩種版本：一款是展現主角福賀久留美享受交易樂趣的「通常版」：另一款則是描寫其因面臨巨額損失，露出絕望神情的「強制平倉版」。
《FX 戰士久留美》改編電視動畫，將由鈴木愛奈聲演主角久留美。而在主要製作陣容方面，本次動畫由 Passione 負責製作、導演為小川優樹、豬原健太擔任系列企畫及劇本。目前動畫預定於 2026 年年內開播，有興趣的觀眾可持續關注後續資訊。
原作作者でむにゃん表示：「《FX 戰士久留美》奇蹟的動畫化！這些都是拜支持作品的讀者以及相關人士所賜，真的非常感謝！由我的負面能量所誕生的 FX...究竟會成為怎樣的動畫呢？我現在非常期待！」
漫畫作畫炭酸だいすき也提到：「感謝大家的溫情支持，《FX 戰士久留美》決定改編動畫了！這些都是藉由每位讀者的支持與感言，以及不斷追著連載觀賞、日積月累而來的成果，讓作品能以其他媒體形式呈現。現在製作團隊正滿懷熱情地製作當中，我相信作品屆時能呈現動畫獨有的嶄新魅力。請大家敬請期待動畫開播！」
飾演主角久留美的聲優鈴木愛奈則向觀眾喊話：「這次我將參與《FX 戰士久留美》飾演久留美一角！以 FX 為題材的動畫、漫畫可說相當少見呢！當時讀了原作，才首次了解到 FX 是怎樣的東西，沒想到居然如此可怕。雖然原作畫風超級可愛，但內容卻無比殘酷！獨自一人坐在桌前、寂靜中手不斷顫抖，只有心臟聲的空間裡，因為 0.1 日圓的變化而開心、時而哭泣，這究竟是天國還是地獄？你所做出的選擇將會左右人生！豈止是手心冒汗，根本是過於寫實的 FX 世界，而我也會努力詮釋好主角的演出！」
資料來源：TVアニメ「FX戦士くるみちゃん」公式サイト
