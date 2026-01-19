我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾受困花蓮馬太鞍堰塞湖的6歲女童小沂，19日到屏東消防局119消防節表揚典禮獻花致謝。（圖／攝自周春米Facebook）

屏東縣政府消防局今（19）日上午舉辦「119消防節暨績優人員表揚典禮」，一名曾在花蓮馬太鞍堰塞湖災害中受困近2天的6歲女童「小沂」特別到場獻花致謝，向當年救命恩人表達感謝，溫馨畫面感動全場。回顧整起事件，2025年9月花蓮縣馬太鞍溪因堰塞湖潰堤，引發嚴重災情，光復鄉多處民宅遭泥水淹沒。當時年僅6歲的小沂受困屋內近兩天，情況相當危急。當時在接獲小沂母親的緊急尋人請求後，屏東消防特搜人員不放棄任何希望，決定再度嘗試搜救。就在加速切開鐵皮屋頂時，隊員聽見屋內傳來微弱求救聲，確認是孩童的聲音後立刻行動，成功將小沂救出。獲救後，小沂一句「有老鼠陪我一天一夜，阿公阿婆在裡面」，讓在場人員無不鼻酸。小沂得知消防局舉辦表揚典禮，主動到場向消防人員獻花致意。她原本立志未來要當警察，在參觀特搜大隊裝備、聽聞多起驚險救援事蹟，並收到消防人員贈送的平安熊後，當場改變心意，表示長大後想成為一名消防員。小沂母親表示，至今仍非常感謝救災人員的付出，雖然孩子目前狀況逐漸穩定，但對颱風和大水仍心有餘悸，對於能來到消防局感到相當安心與開心。小沂也童言童語地向消防員說聲「謝謝哥哥」，並將兔子警官娃娃送給當時抱著她逃出生天的消防員叔叔，卡片上親手寫下「謝謝所有救災英雄」，為典禮留下動人的一幕。