我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「心月居」邀請名畫家曾榮泰為心月居創作專屬藝術畫作「春夜喜雨」，要以藝術的生命力，為媽咪與寶寶開啟一段美好的修復旅程。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.19)

▲心月居與中央公園、綠美圖毗鄰，館內藝品妝點，環境優雅，標榜要讓媽咪住進藝廊坐月子。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.19)

▲「心月居」vvip房有16坪大，浴室內有按摩浴缸、房內有按摩椅等設施齊全，提供媽咪最貼心照顧。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.19)

不畏少子化巨浪衝擊，在彰化地區深耕40年的勤英事業，挾著人力照顧起家實力，又看好台中水湳經貿園區重大建設一一到位商機，去年九月搶進台中開辦「心月居」產後護理之家，館內名家藝術作品裝點外，又與中央公園、綠美圖毗鄰，環境優雅，標榜要讓媽咪住進藝廊坐月子。勤英事業由黃奇勤醫師創辦，四十餘年來，跨足醫療、產後護理、托嬰、幼教與長照等十餘個事業。去年九月從彰化搶進台中，在水湳經貿園區最北端的中清路成立心月居產後護理之家，引進醫學中心級的專業照護，在少子化巨浪中逆勢操作，搶攻產後護理高端市場。董事長黃振豪指出，「心月居」擁有的不僅是照護服務，更是「科學化的健康管理系統」，有多年臨床經驗的護理師，提供全天候24小時的醫護監控，同時與中西醫專業團隊緊密對接，每一位入住媽咪都享有專屬的「健康管理計畫」。針對新生兒則採用醫學中心等級的生理監測設備，確保寶寶在每一個關鍵發育時刻都得到最科學的呵護。心月居同時致力於提供頂級生活美學，不僅與普立茲克建築獎得主設計的台中綠美圖毗鄰，打開窗戶即是整座城市的綠肺中央公園，讓產後休養伴隨著自然呼吸，遠離喧囂外，館內藝廊化空間陳列名家經典畫作，讓媽媽在走廊散步時，猶如置身私人藝術館，透過視覺美感緩解育兒壓力。在月子餐部分，更顛覆傳統單調滋味作法；心月居除了每天三餐加點心外，目前已敲定與昭日堂燒肉合作，另外正與米其林餐廳、頂級粵菜洽談開發月子餐，要兼顧營養科學與舌尖上的頂級享受。誰說坐月子只能在一般氛圍中度過？「心月居」創下產後照護產業先例，將藝術美學視為產後心理重建的核心，讓每一位媽咪在藝術洗禮中優雅轉身。因此特別邀請名畫家曾榮泰為心月居創作專屬藝術畫作「春夜喜雨」，22日開幕當天，曾榮泰老師將親自解說創作理念，以藝術的生命力，為媽咪與寶寶開啟一段美好的修復旅程。心月居產後護理之家22日舉行盛大開幕活動，邀請各界一 同揭開這座產後藝術殿堂的神祕面紗。地點： 臺中市西屯區中清路二段1357號。