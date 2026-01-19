我是廣告 請繼續往下閱讀

塞爾維亞傳奇球星「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）今（19）日在澳洲網球公開賽（Australian Open）男單首輪，以強勢姿態宣告回歸其職業生涯最成功的賽場。他在拉維爾球場（Rod Laver Arena）展現近乎完美的統治力，以6：3、6：2、6：2擊敗西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martinez），不僅順利晉級，更正式解鎖澳網生涯第100勝的歷史成就。在1968年網球進入公開賽年代後，這四項賽事正式成為現代網球的四大滿貫，第一位達成在三個大滿貫達成百勝的球員。隨著這場勝利入袋，喬科維奇在澳網的生涯紀錄達到驚人的100勝10負。這也使他成為網球史上唯一一位在三項不同大滿貫賽事中，皆達成至少100場勝場的球員。根據統計，他目前在大滿貫的勝場分佈如下：◾澳洲網球公開賽：100勝10負◾溫布頓網球錦標賽：102勝13負◾法國網球公開賽：101勝14負◾美國網球公開賽：95勝15負這名10屆澳網冠軍得主，下一個目標將是挑戰費德勒（Roger Federer）在墨爾本公園創下的賽會最高紀錄——102勝。現年38歲的喬科維奇，在去年美網闖入四強期間曾受到體能與傷病疑慮困擾，但今日在場上的移動與擊球顯得極為犀利。這是他自去年11月在雅典站奪冠後的第一場正式比賽，他全場狂飆49顆致勝球，遠超對手的14顆，完全掌控了底線節奏。喬科維奇本屆賽事將挑戰生涯第11座澳網金盃。外界分析，他尋求衛冕之路的最大考驗，可能是潛在四強賽中對決尋求三連霸的義大利名將辛納（Jannik Sinner）。今日另一場焦點賽事，大會第12種子魯德（Casper Ruud）以6：1、6：2、6：4擊敗貝魯奇（Mattia Bellucci），奪得個人在大滿貫賽事的第50場勝利。路德賽後除了感謝球迷，也特別提及即將為他誕下長女的妻子瑪麗亞（Maria），感謝她的支持讓自己能專心出征墨爾本。喬科維奇下一輪將面對23歲的義大利資格賽選手馬埃斯特雷利（Francesco Maestrelli），後者今日剛拿下生涯首場大滿貫正賽勝利。