2026年澳洲網球公開賽(Australian Open)剛開打就話題不斷。尋求澳網第11冠的塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)，今（19）日首輪比賽以直落三擊敗西班牙選手馬丁尼茲（Pedro Martínez），寫下三大滿貫百勝神紀錄。不過，針對日前媒體大肆報導他「練球12分鐘因傷早退」的傳聞做出強力反擊。這位38歲的傳奇名將澄清，那次暫停只是一個小小的頸部按摩，並怒批媒體為了流量刻意忽略他當天高強度的訓練內容，只會「製造抓馬(Drama)」。事件起因於上週，外媒《Express UK》報導指出，Djokovic在結束與梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)於拉沃球場(Rod Laver Arena)的對練後，轉往第10球場進行第二階段訓練。然而僅過了12分鐘，他就因頸部不適尋求物理治療師阿馬諾維奇(Miljan Amanovic)協助，隨後便中斷練習離開球場。此消息一出，隨即引發外界對他身體狀況的擔憂與猜測。Djokovic在接受塞爾維亞媒體《Blic》訪問時大吐苦水。「我來到這裡，打開網路卻看到全是關於我不舒服、或是只練了12分鐘的新聞，」Djokovic不滿地表示：「卻沒有人提到，在那之前我已經足足練了兩個小時，而且在那之後我又去健身房繼續鍛鍊。」這位24座大滿貫冠軍得主解釋，當時的情況僅是接受了約15分鐘的頸部舒緩按摩，並非外界描繪的嚴重傷情，「人們以此大做文章，放上一張我接受按摩的照片，然後混亂就開始了。」Djokovic語帶無奈地批評：「明明有很多關於我健康、正面的故事可以寫，但他們偏偏選擇這個。為什麼？因為必須要有戲劇性，大眾就愛看這些。」他強調，這一點小插曲並未影響他的備戰節奏，自己的身體狀況並無大礙。儘管已屆38歲高齡，目前世界排名第4的Djokovic仍是本屆澳網的奪冠大熱門。他過去曾在墨爾本公園10度封王，最近一次是在2023年。隨著他親自出面闢謠，也讓支持他的球迷吞了一顆定心丸，期待這位「墨爾本之王」能再次續寫傳奇。