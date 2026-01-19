我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市發生重大弒親命案，36歲男子廖聰賢涉嫌於17日晚間在住處持刀殺害67歲父親及75歲母親，案件直到隔天18日死者遺體被發現後才曝光。警方獲報後立即成立專案小組展開追查，歷經27小時不斷搜索，於19日晚間6點多在新莊區將廖男逮捕歸案。據了解，廖男表示，早就想把父母給殺死，由於受到父母長期嚴格管教，心生不滿已久。警方調查指出，18日下午死者的陳姓表妹因多次聯繫廖男未果，前往其住處查看，在屋外撥打電話時聽見屋內手機鈴聲響起卻無人應答，察覺有異隨即報警。警方會同鎖匠破門進入後，發現廖父與廖母倒臥客廳，現場血跡斑斑，兩人均已明顯死亡。鑑識人員初步檢視，兩名死者身上共有37處刀傷，研判遇害時間為17日晚間，現場並查扣一把疑似犯案用的刀具。警方隨即調閱周邊監視器畫面，發現17日晚間9時死者返家後，廖男於9時31分騎車離開住處，隨後即失去聯繫，行徑相當可疑，遂鎖定其為重大嫌疑人。專案小組持續擴大調閱監視器影像，並在相關地區布署警力進行地毯式搜索。19日晚間6點多，新莊分局巡邏員警在新莊新泰路發現廖男行蹤，立即通報支援警力，成功將其逮捕歸案。據了解，廖男供稱從小遭父母打罵、長期嚴格管教，心生不滿已久，並坦承預謀買刀行兇。案發當天因不滿母親長期僅給予每月5千元零用錢，與母親發生爭執，隨後父親返家再起口角，憤而持預藏刀具行兇。不過，警方鑑識人員發現母親血跡較乾、父親血跡較濕，與廖男供稱的行兇順序有所出入，實際犯案經過與動機仍待進一步釐清。全案已依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。