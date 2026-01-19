我是廣告 請繼續往下閱讀

綽號馬德的記者林宸佑，因涉《國安法》案件，17日傍晚遭法院裁定收押禁見，目前羈押在高雄看守所，藍白陣營多位人士出面聲援。對此，網紅四叉貓（劉宇）發文質疑，案件並非只有一名記者涉案，卻只看到藍白為林宸佑發聲，對其他涉案人員，卻沒順便力挺。四叉貓指出，共諜案有現役軍人涉入，包括海軍陸戰隊的中士，這位軍人跟向地下錢莊借款導致經濟壓力沉重，欠下高利貸，涉嫌以20萬元出售國防機密，同樣遭到羈押禁見，但相關藍白政治人物卻沒有為軍人發聲。四叉貓反問：「為什麼國民黨和民眾黨只挺記者，卻不挺職軍？」直言若真的關心人權與司法程序，就不應該因為身分不同而出現雙重標準。不少藍白支持者質疑「誰會為了幾千、幾萬元出賣台灣」，四叉貓點出，現實中確實有人因背負高利貸債務而鋌而走險，「欠了地下錢莊的人，什麼都做得出來。」