貓咪天堂即將走向終結？位於新北市瑞芳區的猴硐車站，過去因為當地有大量的流浪貓，而被封為猴硐貓村，更在 2013 年被 CNN 認證為世界 6 大貓景點。但近年來隨著節育政策、貓咪衰老兩大原因影響，目前猴硐當地大約只剩下 30 隻浪貓，見貓頻率大幅下降，也影響到遊客前往意願。
猴硐貓村「剩不到 30 隻貓」！貓咪天堂衰退原因曝光
綜合媒體報導，新北猴硐是有名的貓村，全盛時期超過 300 隻貓，且都獲得在地人良好照顧，貓咪與遊客相當親近，因此逐漸成為頗負盛名的貓咪景點，還在 2013 年被 CNN 評選為世界六大賞貓景點，與日本兩大貓島、土耳其伊斯坦堡等景點齊名。
近年發現貓咪數量逐漸變少，2024 年 4 月猴硐貓村的貓咪數量剩下 172 隻，到了今年更大約僅剩 30 隻，遊客造訪現場時，常常只看到小貓兩三隻，導致民眾到訪興致大減。
在地居民認為，這受到 TNR 絕育政策，加上貓咪吃了過多遊客餵食的肉泥，導致不少貓腎衰竭離世。貓村當地里長甚至還建議動保處，未來應進行有計畫繁殖，避免貓村虛有其名，「貓公所應該要負責繁殖貓咪，等養大一點再放出來，也可以植晶片來管理。」但此言一出引發大批網友譁然，農業部動保司也提醒：「私下繁殖是違法的！除非有特定寵物業許可，否則不能隨便讓動物繁殖。」
除此之外，當地 2024 年才剛開幕的新景點「猴硐貓公所」原業者自行解約，目前市府仍在積極尋找新團隊接手經營。猴硐貓村面臨貓咪數量驟減的觀光危機仍未解除。
貓咪天堂景點的末路！日本、土耳其也開始行動了
面對猴硐貓村逐漸走向終點，許多愛貓人士認為，既然 TNR 政策成功，就應該朝零遊蕩動物目標努力，更重要的是培養社會的認養、不棄養觀念。
除了猴硐貓村之外，同樣被 CNN 評選為世界六大賞貓景點的日本青島，也即將迎來終結。2010 年代時島上有超過 200 隻貓，但到了 2025 年 9 月，島上僅剩 55 隻老貓、3 位島民，志工更預測約 2 至 3 年後，青島將成為無貓之島，讓這座擁有百年歷史的貓島走向最寂寞的結局。
至於愛貓成痴的土耳其伊斯坦堡，同樣因為流浪貓數量過多，數年前就開始推行 TNR 絕育原放。2018 年時估有超過 16 萬隻野貓在伊斯坦堡流竄，野貓數量持續暴增，已造成環境衛生隱憂。目前土耳其已捕獲並絕育約 6000 隻貓，且計畫持續進行中，希望控制伊斯坦堡的貓群數量。
資料來源：新北市政府觀光旅遊局
