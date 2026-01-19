NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月20日賽程，將進行9場比賽。其中焦點賽聚焦在金州勇士主場迎戰邁阿密熱火。勇士近期主場氣勢高漲，目標延續主場四連勝；熱火則希望在客場止跌回穩。這是雙方本季第二度交手，去年11月20日熱火以110：96擊敗勇士，當時鮑威爾（Norman Powell）攻下25分。
🏀金州勇士（24勝19敗，西區第8）VS 邁阿密熱火（22勝20敗，東區第8）
📍地點：加州舊金山
🕤時間：1月20日（週二）早上11點00分
🏀賽事看點
勇士本季主場戰績16勝6敗，團隊進攻流暢度出色，場均28.6次助攻高居聯盟第7，主要由卓雷蒙・格林（Draymond Green）場均5.3次助攻帶動。熱火客場戰績7勝13敗，但整體傳導同樣亮眼，場均28.5次助攻排名聯盟第8，後場由戴維恩・米契爾（Davion Mitchell）以場均7.3次助攻領軍。
效率面比較，勇士本季團隊投籃命中率46.1%，略高於熱火防守端46.0%；熱火場均可攻下119.5分，比勇士防守端場均失分113.3分多出6.2分。
🏀焦點球星
個人表現方面，勇士一哥史蒂芬・柯瑞（Stephen Curry）本季場均27.6分、4.9助攻，仍是進攻核心；摩西・穆迪（Moses Moody）近10場平均命中2.3顆三分球，外線火力持續輸出。
熱火方面，內線新秀凱爾爾・韋爾（Kel'el Ware）投籃命中率53.5%、場均11.5分，效率亮眼；鮑威爾近10場平均投進3.5顆三分球，是外線最大威脅。
🏀近況表現
近10場戰績，勇士拿下7勝3敗，場均120分、30.9助攻，整體進攻效率提升，防守端將對手得分壓制在113.9分；熱火為5勝5敗，場均117.3分、28.5助攻，但對手場均得分達119.5分，防守穩定性仍待加強。
🏀專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師饒爸分析，本場邁阿密熱火作客金州勇士屬於「同為分區老八、但實力落差正在拉開」的對戰組合。勇士目前戰績與主場表現都優於熱火，且與兩隊本季首次交手相比，當時缺席的Stephen Curry與Draymond Green本場皆可正常出賽，整體戰力已不可同日而語。雖然熱火本季場均得分高於勇士，但勇士在防守端的穩定度更佳，近期外線手感回溫，整體狀態呈現上升趨勢。
進一步從傷兵與對位面觀察，熱火後場Tyler Herro與Davion Mitchell出賽狀況未明，若無法登場，後場攻守將承受極大壓力；反觀勇士後場輪換深度充足，進攻火力來源多元。即便勇士禁區人手仍有隱憂，但在主場16勝6負的加持下，整體優勢仍相當明顯。綜合近期狀況、主客場表現與傷兵影響評估，盤口讓分對勇士並不保守，看好勇士在主場擊潰陣容不整的熱火，有高機率完成讓分過盤
⚠️ 傷兵名單
傷兵方面，勇士桑托斯（Gui Santos）腳踝不適、巴特勒（Jimmy Butler）因個人因素皆列為每日觀察，塞斯・柯瑞（Seth Curry）則因背部傷勢確定缺陣。熱火方面，傑米・賈克茲二世（Jaime Jaquez Jr.）、泰勒・希羅（Tyler Herro）與米契爾皆列為每日觀察名單，出賽狀況仍需賽前評估。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年1月20日（星期二）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍地點：加州舊金山
🕤時間：1月20日（週二）早上11點00分
🏀賽事看點
勇士本季主場戰績16勝6敗，團隊進攻流暢度出色，場均28.6次助攻高居聯盟第7，主要由卓雷蒙・格林（Draymond Green）場均5.3次助攻帶動。熱火客場戰績7勝13敗，但整體傳導同樣亮眼，場均28.5次助攻排名聯盟第8，後場由戴維恩・米契爾（Davion Mitchell）以場均7.3次助攻領軍。
效率面比較，勇士本季團隊投籃命中率46.1%，略高於熱火防守端46.0%；熱火場均可攻下119.5分，比勇士防守端場均失分113.3分多出6.2分。
🏀焦點球星
個人表現方面，勇士一哥史蒂芬・柯瑞（Stephen Curry）本季場均27.6分、4.9助攻，仍是進攻核心；摩西・穆迪（Moses Moody）近10場平均命中2.3顆三分球，外線火力持續輸出。
熱火方面，內線新秀凱爾爾・韋爾（Kel'el Ware）投籃命中率53.5%、場均11.5分，效率亮眼；鮑威爾近10場平均投進3.5顆三分球，是外線最大威脅。
🏀近況表現
近10場戰績，勇士拿下7勝3敗，場均120分、30.9助攻，整體進攻效率提升，防守端將對手得分壓制在113.9分；熱火為5勝5敗，場均117.3分、28.5助攻，但對手場均得分達119.5分，防守穩定性仍待加強。
🏀專家解盤
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA）分析師饒爸分析，本場邁阿密熱火作客金州勇士屬於「同為分區老八、但實力落差正在拉開」的對戰組合。勇士目前戰績與主場表現都優於熱火，且與兩隊本季首次交手相比，當時缺席的Stephen Curry與Draymond Green本場皆可正常出賽，整體戰力已不可同日而語。雖然熱火本季場均得分高於勇士，但勇士在防守端的穩定度更佳，近期外線手感回溫，整體狀態呈現上升趨勢。
進一步從傷兵與對位面觀察，熱火後場Tyler Herro與Davion Mitchell出賽狀況未明，若無法登場，後場攻守將承受極大壓力；反觀勇士後場輪換深度充足，進攻火力來源多元。即便勇士禁區人手仍有隱憂，但在主場16勝6負的加持下，整體優勢仍相當明顯。綜合近期狀況、主客場表現與傷兵影響評估，盤口讓分對勇士並不保守，看好勇士在主場擊潰陣容不整的熱火，有高機率完成讓分過盤
⚠️ 傷兵名單
傷兵方面，勇士桑托斯（Gui Santos）腳踝不適、巴特勒（Jimmy Butler）因個人因素皆列為每日觀察，塞斯・柯瑞（Seth Curry）則因背部傷勢確定缺陣。熱火方面，傑米・賈克茲二世（Jaime Jaquez Jr.）、泰勒・希羅（Tyler Herro）與米契爾皆列為每日觀察名單，出賽狀況仍需賽前評估。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年1月20日（星期二）賽程表：
|對戰組合
|比賽時間
|公鹿（Milwaukee Bucks） @ 老鷹（Atlanta Hawks）
|2:00 AM
|雷霆（Oklahoma City Thunder） @ 騎士（Cleveland Cavaliers）
|3:30 AM
|快艇（Los Angeles Clippers） @ 巫師（Washington Wizards）
|4:00 AM
|獨行俠（Dallas Mavericks） @ 尼克（New York Knicks）
|6:00 AM
|爵士（Utah Jazz） @ 馬刺（San Antonio Spurs）
|6:00 AM
|溜馬（Indiana Pacers） @ 76人（Philadelphia 76ers）
|8:00 AM
|太陽（Phoenix Suns） @ 籃網（Brooklyn Nets）
|8:30 AM
|塞爾提克（Boston Celtics） @ 活塞（Detroit Pistons）
|9:00 AM
|熱火（Miami Heat） @ 勇士（Golden State Warriors）
|11:00 AM
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。