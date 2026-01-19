我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長柯文哲批評學童鮮奶與營養午餐免費的政策「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」，引發藍營反彈，台北市議員游淑慧發文力挺台北市長蔣萬安，強調這項政策無論從政策面或政治面來看，都是一項切中需求、值得肯定的好政策，直言「為政不在酸言鬥嘴」。游淑慧表示，民進黨批評政策可以理解，但柯文哲出言嘲諷令人不解。之所以引發這麼大的討論與效應，正因為這是一項重要且符合社會需求的政策。「在當前台灣的現實下，把錢花在孩子身上、花在支撐年輕父母身上，多數人都會認為再多都不為過。」她也以台北市的高房價、高物價與高生活成本為例指出，過去市府投入上千億元興建社會住宅，未來還需承擔龐大的管理與維護成本，實際受益人數卻可能不到五萬人，但社會普遍認為值得，因為「為了讓年輕人住得起台北，再多預算也只能咬牙做」。相較之下，游淑慧強調，鮮奶與營養午餐的經費，不到社宅建設成本的5%，卻能讓二、三十萬名孩子與家庭直接受益，「這樣的預算投入，真的不值得嗎？」她也反問，若市府可以花一、兩百億元興建果菜市場、漁市場，為何會覺得一年花一、二十億元，讓孩子每天在學校無負擔吃一餐飯，是浪費？對一般薪資家庭而言，每個月能省下一點支出，就是一份實實在在的輕鬆與笑容。她相信，2026年的選民不會被任何政策輕易買票，但一定分得清誰真正關心他們、誰真正理解他們的需要。