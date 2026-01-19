威力彩第115000006期今（19）日晚間開獎，本期威力彩開獎號碼為第一區 10、16、20、23、35、37，第二區05。台彩晚間10點公布結果，最終1月19日威力彩頭獎未開出，今晚邁入連續24期槓龜；下期開獎的威力彩預估銷售1.8~2.0億元，1月22日（週四）威力彩頭獎累積金額將上看6.3億元。
🟡1月19日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000006期）
威力彩：第一區 10、16、20、23、35、37，第二區05。
今彩539：12、16、23、24、29。
39樂合彩：12、16、23、24、29。
3星彩：5、4、4。
4星彩：4、5、4、0。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩邁入24連槓！頭獎幸運兒快3個月未誕生
事實上，威力彩最近一次開出頭獎，要追溯到2025年10月27日，當時頭獎獎落台南市永康區正強街的「好運連連彩券行」，由一名幸運兒獨得2億元獎金。自此之後，威力彩已連續24期摃龜、未開出頭獎，也讓1月22日威力彩頭獎累積金額衝破6億元大關。
