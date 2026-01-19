我是廣告 請繼續往下閱讀

衛武營今（19）日正式宣布與享譽全球的瑞士鐘錶品牌勞力士啟動合作夥伴關係。勞力士將成為衛武營的專屬鐘錶合作夥伴（Official Timepiece）。此次合作為勞力士首次支持臺灣的表演藝術中心，此一重要里程碑，象徵衛武營躋身國際頂尖的文化場館之列。衛武營藝術總監簡文彬表示，勞力士對於卓越品質的極致追求與「永恆傳承」的堅定信念，與衛武營的發展策略極為契合。透過雙方合作，我們期許能讓臺灣獨特的文化創意力獲得肯定，並在國際藝壇的舞台上展現獨特的光芒。勞力士臺灣分公司總經理林人和補充表示，勞力士投入七大藝術項目的支持已逾50年。透過這次與衛武營的合作，不僅禮讚傳統，也開啟創意與文化交流的新機會。衛武營將於 3 月 21 日迎來當今最受矚目的假聲男高音之一雅庫布・約瑟夫・奧林斯基（Jakub Józef Orliński）。他自 2025 年起擔任勞力士代言人，以精湛技巧與舞台魅力風靡全球。此次他將與實力強勁的金蘋果古樂團（Il Pomo d'Oro）同台，帶來音樂會《超越》（Beyond）。這場演出將為雙方的合作揭開璀璨序幕，為臺灣觀眾帶來與世界同步的視聽饗宴。逾半世紀以來，勞力士與眾多藝術先鋒建立深厚的合作關係。著名女高音基莉・迪・卡娜娃女爵士（Dame Kiri Te Kanawa）是勞力士的首位合作夥伴雙方自1976年開始結緣。此後，勞力士更進一步，與更多世界級藝術領域代言人，以及頌揚非凡藝術成就的機構展開合作。時至今日，這已發展成為「藝術傳承・恒動不息」計劃（Perpetual Arts Initiative）， 涵蓋世界各地的建築、電影、舞蹈、文學、音樂、戲劇及視覺藝術領域。勞力士與才華橫溢的藝術家及頂尖機構持續拓展合作關係，藉以表彰並支持各個領域的傑出人才，讓文化得以傳承，並培養後起之秀攀上藝術高峰。