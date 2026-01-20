我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。行政院副院長鄭麗君昨日清晨與代表團返台，行政院長卓榮泰今（20）日將與鄭麗君一同召開記者會，針對談判過程、結果及後續發展的進行重要說明。延伸閱讀：抵台首發聲！鄭麗君：充分感受世界看好台灣、需要台灣鄭麗君凱旋歸國 賴清德讚：在國際變局站上更有利的位置台灣先拿美「晶片最惠國」 掀韓廠不安！青瓦台急喊話、尋對策https://www.nownews.com/news/6777206